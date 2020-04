Rząd UK wprowadził wakacje podatkowe dla firm z branży hotelarskiej, rozrywkowej i handlu detalicznego

Fot. Getty

W ramach pakietu pomocowego dla firm na czas pandemii rząd powziął także decyzję o przyznaniu wakacji podatkowych dla firm z branży hotelarskiej, rozrywkowej i handlu detalicznego. Chodzi o zwolnienie tych firm z obowiązku płacenia tzw. business rates, czyli podatku stanowiącego odpowiednik podatku od nieruchomości mieszkalnych Council Tax.

Business rates to nic innego jak gminne podatki dla firm stanowiące odpowiednik podatku od nieruchomości mieszkalnych Council Tax. Business rates, podobnie jak podatki z tytułu Council Tax, trafiają do lokalnych władz dzielnicy i są przeznaczane na utrzymanie służb publicznych,w tym chociażby policji. A ponieważ pandemia koronawirusa zmusiła wielu przedsiębiorców do zamknięcia swoich lokali – m.in. sklepów, pubów, klubów nocnych czy pokoi gościnnych, to rząd postanowił dla wszystkich właścicieli takich lokali ustanowić wakacje podatkowe.

Zgodnie z propozycją rządu wakacje podatkowe z tytułu business rates będą obowiązywały w roku podatkowym 2020/2021. Do zwolnienia z podatków będą się kwalifikowali ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Anglii w jednym z trzech sektorów: hotelarskim, rozrywkowym i handlu detalicznego. Nieruchomości, które zostaną zwolnione z podatku, muszą być w całości albo w przeważającej mierze wykorzystywane jako:

sklepy, restauracje, kawiarnie, lokale gastronomiczne, kina i sale koncertowe;

lokale służące do rozrywki lub zgromadzeń;

hotele, pensjonaty i kwatery z wyżywieniem we własnym zakresie.

- Podatki lokalne są w UK ściśle egzekwowane, i to zarówno gminne podatki od nieruchomości dla firm business rates, jak i podatki od nieruchomości mieszkalnych Council Tax. To ważne, że w ramach kompleksowej pomocy dla przedsiębiorców w walce z pandemią koronawirusa małe firmy działające w branżach hotelarskiej, rozrywkowej i handlu detalicznego będą mogły skorzystać z wakacji podatkowych – zaznaczyła Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.