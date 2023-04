Rząd UK walczy z uzależnieniem od tytoniu - 1 mln palaczy w Anglii otrzyma darmowe zestawy do wapowania

Brytyjski rząd w walce z uzależnieniem od papierosów rozda palaczom w Anglii darmowe zestawy e-papierosów, które mają pomóc im w zerwaniu z nałogiem. Na dodatkową pomoc mogą również liczyć palące kobiety w ciąży. W ramach tego samego programu dostaną... pieniądze. Konkretnie, vouchery o wartości 400 funtów za zerwanie z nałogiem.

Program „Swap to stop” jest elementem kampanii antynikotynowej, czy wręcz wojny wypowiedzianej paleniu papierowych przez brytyjskie władze. 11 kwietnia brytyjskie władze w oficjalnym komunikacie opublikowały szczegóły dotyczące tego programu. W jego ramach milion palaczy mieszkających w Anglii otrzyma bezpłatny zestaw startowy do wapowania (palenia e-papierosów), co ma ich wspomóc w rezygnacji z wyrobów tytoniowych, a w dalszej perspektywie — całkowicie z palenia. Pomoc ta nie zostanie jednak zaoferowana wszystkim palaczom, jak podaje „The Guardian”, będzie na nią mógł liczyć 1 na 5 angielskich palaczy. Co więcej, kobietom w ciąży władze zaoferują zachętę finansową w postaci voucheru o wartości 400 funtów. Otrzyma go tylko w sytuacji, gdy z powodzeniem zerwie z nałogiem. Do 9% kobiet w Anglii nadal pali w czasie ciąży. Władze mają nadzieję, że zachęta finansowa wraz ze wsparciem behawioralnym sprawi, że wszystkie z nich rzucą palenie do końca roku.







Palacze w Anglii dostaną darmowe zestawy do wapowania

Trzeba dodać, że w planach rządu w ramach polityki gabinetu Rishiego Sunaka są przewidziane również inne działania. Rozpoczęte zostaną konsultacje w sprawie zmuszenia producentów papierosów do umieszczenia specjalnych instrukcji jak rzucić palenia w paczkach papierosów. Oprócz tego, władze jeszcze mocniej chcą ograniczyć nielegalną sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim.

„Do dwóch na trzech palących przez całe życie umrze z powodu palenia. Papierosy to jedyny produkt w sprzedaży, który zabija, jeśli jest używany prawidłowo” - komentował minister zdrowia Neil O’Brien. „Zaproponujemy milionom palaczy nową pomoc w rzuceniu palenia. Będziemy finansować nowy krajowy program „swap to stop” – pierwszy tego rodzaju na świecie. Będziemy współpracować z radami i innymi osobami, aby zaoferować milionom palaczy w całej Anglii bezpłatny zestaw startowy do wapowania".

Władze oferują również zachętę finansową dla palących kobiet w ciąży

Ile będzie kosztował ten program? Jego finansowanie sięgnie 45 milionów funtów w ciągu najbliższych dwóch lat. Te środki w całości będą pochodzić z funduszy ministerstwa zdrowia.

Czy zastąpienie „zwykłych” papierosów alternatywą w postaci e-papierosów to dobre wyjście? Krytycy tego pomysłu zwracają uwagę, że na Wyspie rośnie liczba młodych ludzi, którzy zamiast „tradycyjnych” papierosów sięgają właśnie po te „cyfrowe". Wapowanie staje się coraz poważniejszych problemem, bo taki sposób przyjmowania nikotyny, również ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Ile będzie kosztował taki program?

Badanie przeprowadzone przez Action on Smoking and Health (Ash) wykazało, że wapowanie wśród osób w wieku od 11 do 17 lat wzrosła z 3,3% w 2021 r. do 7% w zeszłym roku. Według zapewnień ministra O’Briena rząd jest świadom problem. Szef resortu zdrowia powiedział, że rząd jest zaniepokojony wzrostem wapowania wśród młodzieży i powiedział, że chce „zablokowania” firm, które „uzależniają dzieci od nikotyny”.

Przypomnijmy, władze UK w 2019 roku postawiły sobie za cel, aby Anglia stała się „wolna od dymu tytoniowego” do 2030 roku – co ma zostać osiągnięte, gdy wskaźnik palenia wśród dorosłych spadnie do 5% lub mniej. Niestety, już teraz wiadomo, że nie uda się tego zrealizować. Marzenia o kraju „smoke free” na Wyspie trzeba odłożyć o prawie dekadę. Postęp w zmniejszaniu liczby palaczy zwolnił w sposób znaczący. Na podstawie obecnych trendów rząd nie osiągnie swojego celu aż do 2039 roku.

Czy zastąpienie „zwykłych” papierosów alternatywą w postaci e-papierosów to dobre wyjście?

Przypomnijmy, nie od dziś mówi się o podniesieniu wieku, w którym legalnie będzie można kupić papierosy. Obecnie jest to 18 lat, ale według naukowców wiek ten powinien wynosić 21 lat.

Podejście Brytyjczyków do palenia papierosów z roku na rok się zmienia. Z badania przeprowadzonego przez Redfield & Wilton Strategies na zlecenie MailOnline wynika, że aż 52 proc. Wyspiarzy chce „natychmiastowego” zaprzestania sprzedaży papierosów. Co więcej, aż 70 proc. ankietowanych opowiada się za tym, żeby Wielka Brytania poszła w ślady Nowej Zelandii, która wypowiedziała niedawno radykalną wojnę palaczom.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Sąsiedzi muszą zburzyć swoje ogrodzenia, bo council twierdzi, że są „zbyt wysokie”

Rok podatkowy 2023/2024 w Wielkiej Brytanii: Do jakiej kwoty nie zapłacimy podatku?

British Gas obniża rachunki dla energię dla ponad miliona klientów

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!