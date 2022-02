Rząd UK sprawdzi czy opłaca się wracać do miar imperialnych

Brytyjski rząd rusza z analizami mającymi na celu sprawdzenie czy przywrócenia systemu brytyjskich jednostek miar jest... opłacalne. Zwolennicy Brexitu przekonują, iż to "ważny krok w odzyskaniu kontroli".

Czy czeka nas powrót miar imperialnych? Jeszcze w zeszłym roku, we wrześniu 2021 roku brytyjski rząd opublikował dokument "Brexit Opportunities", w którym pojawiła się wzmianka o możliwości powrotu wyspiarskich jednostek miar. O tym, że w Partii Konserwatywnej istnieje poparcie dla takiego rozwiązania jest duże, niech świadczy fakt, że jeszcze w 2019 roku sam Boris Johnson postulował takie rozwiązanie. W artykule na łamach "Spectatora" przyszły premier obiecywał, iż "przywróci tę starożytną wolność", a "ludzie wiedzą ile to jest funt jabłek". Teraz, przywrócenie funtów, uncji i galonów wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, pytanie tylko czy ma to w ogóle jakikolwiek sens?

Zbadaniem, czy przywrócenie miar imperialnych jest w jakikolwiek sposób uzasadnione z punktu widzenia wyspiarskiej ekonomii ma zająć się Jacob Rees-Mogga, który został niedawno mianowany jako minister ds. możliwości Brexitu w rządzie Borisa Johnsona. Dodajmy, że jest to jeden z najzacieklejszych przeciwników integracji europejskiej i zwolennik opuszczenia struktur UE.

Rząd UK wykonuje kolejny krok do przywrócenia miar imperialnych

Jak czytamy na łamach "The Independent" Paul Scully, minister ds. biznesu, zapewnia, iż powrót do miar imperialnych "ważnym krokiem w kierunku odzyskania kontroli". Jakie konkretne i wymierne korzyści dla ekonomii miałby przynieść taki ruch? Planowana "ocena wpływu ekonomicznego na biznes zostanie przeprowadzona w odpowiednim czasie" i to właśnie ona ma dać odpowiedz na to pytanie.

Przypomnijmy, gdy Wielka Brytania dołączyła do europejskiego wspólnego rynku na początku lat 70., na Wyspach zaczął obowiązywać system metryczny. Przepisy regulujące te kwestie zostały wprowadzone w 1994 roku. Obowiązujące w UK obecne prawo stanowi, że w sprzedaży produktów należy stosować miary metryczne, takie jak gramy, kilogramy, mililitry i litry. Nadal można sprzedawać różne towary na uncje lub funty, ale obok nich muszą być podawane ilości w gramach i kilogramach.

Minister ds. możliwości Brexitu sprawdzi czy przywrócenia uncji i galonów jest opłacalne dla ekonomii

Brytyjski system miar funkcjonuje od roku 1824 roku, gdy został ustandaryzowany w Wielkiej Brytanii. Jednostki imperialne były używane w Zjednoczonym Królestwie oraz dawnych koloniach brytyjskich, podczas gdy reszta świata (od 1795 roku) korzystała z systemu metrycznego. Obecnie, oficjalnie systemu imperialnego używają tylko trzy kraje – Stany Zjednoczone, Liberia i Mjanma (dawniej Birma). W samej Wielkiej Brytanii oficjalnie używa się systemu metrycznego, choć wielu mieszkańców Wyspy potocznie posługuje się milami, jardami czy stopami.