Rząd UK rozważa podniesienie do 21 lat wieku, w którym legalnie będzie można kupić papierosy

Plany podniesienia wieku, w którym można kupić papierosy w Anglii nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Już jutro, w czwartek 9 czerwca 2022 roku mają pojawić się konkretne szczegóły dotyczące tego projektu oraz założenia nowego podatku, który uderzy w koncerny tytoniowe.

Przypomnijmy, w maju 2022 roku pojawiły się rekomendacje ekspertów zawarte w raporcie przygotowanym dla ministra zdrowia odnośnie „uwolnienia” Brytyjczyków od dymu tytoniowego do 2030 roku. Zalecenia obejmują także wprowadzenie nowego opodatkowania od zysków dla firm tytoniowych oraz zachęcanie pracowników NHS do zwiększania wysiłków w zakresie namawiania palaczy, w tym szczególnie kobiet w ciąży, do przejścia na e-papierosy. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "Wiek, w którym można kupić papierosy, zostanie podniesiony w Anglii do 21 lat? To najnowsze rekomendacje ekspertów". Według źródeł, na jakie powołuje się "Guardian" radykalne plany podniesienia wieku, w którym legalnie będzie można kupić wyroby tytoniowe, mają zostać ujawnione do końca tygodnia, a prawdopodobnie już jutro.

Ile lat trzeba mieć, aby w UK kupić papierosy?

W rządzie kierowanym przez Borisa Johnsona plany te budzą duże kontrowersje. Część polityków Partii Konserwatywnej ma być bardzo sceptycznie nastawiona do zmian w ramach ustawowej granicy wieku, a także do dalszych obciążeń podatkowych wprowadzonych w tej branży. Dziennikarze "Guardiana" przypuszczają, że rekomendacje zawarte w raporcie Javeda Khana mają zostać wysłane później na dalsze konsultacje.

Potencjalne reformy polityki rządu w zakresie palenia, w tym zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży, zostały opisane na wczesnym etapie przez jedno z branżowych źródeł jako "bardzo radykalne". Podobne nastroje mają panować na Downing Street 10, a sam premier stoi na stanowisku, że nie należy podnosić obecnej granicy wieku.

Czy rząd zdecyduje się na radykalne zmiany w tej kwestii?

Sam autor raportu miał zaprzeczyć, że przedłużające się prace nad tym projektem były spowodowane jawnie wrogim nastawieniem niektórych ministrów i naciskami na "złagodzenie" potencjalnych wytycznych. Zaznaczał, że chodziło po prostu o dodatkowy czas potrzebny, aby dokończyć prace.

"Rozwiązywanie problemów, takich jak palenie, jest priorytetem dla Office for Health Improvement and Disparities i kluczową częścią rządowych programu politycznego" - komentował rzecznik Department of Health and Social Care. "Dlatego rozpoczęliśmy niezależny przegląd naszych odważnych ambicji, aby do 2030 r. Anglia była całkowicie wolna od dymu tytoniowego. Przegląd zapewni niezależne, oparte na dowodach porady dotyczące potencjalnych działań, które wpłyną na nasze podejście do radzenia sobie z poważnymi dysproporcjami zdrowotnymi związanymi z używaniem tytoniu".

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!