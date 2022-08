Rząd UK pracuje nad ograniczeniem podwyżek czynszu w mieszkalnictwie socjalnym i komunalnym

Brytyjski rząd rozpoczął prace nad wprowadzeniem limitów ograniczających wysokość podwyżek czynszu w ramach mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego. Nowe regulacje mają dotyczyć Anglii. Jak będą wyglądać?

W związku z rosnącymi kosztami życia w UK, stojący na czele Department for Levelling Up, Housing and Communities minister Greg Clark rozpoczął prace nad ograniczeniem podwyżek czynszów obowiązujących w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Brytyjskie władze chcą, aby zostały one ograniczone do wzrostu od 3% przez 5% do 7% w skali roku. W chwili obecnej trwają konsultacje w tej sprawie i skala owego limitu może się zmieniać, a oprócz tego brane jest również pod uwagę całkowite "zamrożenie" stawki czynszu na rok lub nawet dwa lata (konkretnie, w 2024 i 2025). Planowo, zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już w kwietniu 2023 roku i dotyczyć mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego w Anglii. Obecnie, wysokość podwyżki czynszu jest powiązana ze stopą inflacji, a konkretnie indeksem CPI.

Szykują się zmiany w mieszkalnictwie socjalnym i komunalnym w UK

Zgodnie z obowiązującym prawem landlord może podnieść czynsz o wysokość inflacji plus jeden procent. W chwili obecnej, dla 3,8 miliona domów wynajmowanych socjalnie oznacza to podwyżkę sięgającą aż 11%. Dodajmy w tym miejscu, że za taki wzrost nie zapłaciliby tylko wynajmujący, ale również... my wszyscy! Skarb państwa "dokłada" się do wynajmu mieszkań socjalnych w ramach odpowiednich benefitów.

Zgodnie z proponowanymi w obecnym kształcie zmianami, przy podwyżce ograniczonej do maksymalnie 5 procent podwyżka dla osób korzystających z mieszkań socjalnych wyniosłaby średnio 300 funtów w skali roku.

Wzrost czynszów ma zostać "odgórnie" ograniczony

"Jeśli chodzi o czynsze niektórych z najbardziej wrażliwych osób w naszym społeczeństwie - lokatorów spółdzielni mieszkaniowych i mieszkań komunalnych - ważne jest, aby nie były one wygórowane" - komentował cytowany przez BBC Greg Clark. "Myślę, że dwucyfrowe podwyżki czynszu, gdy dochody ich gospodarstw domowych cierpią, nie byłoby właściwe."

Obecnie rząd prowadzi konsultacje w tej sprawie. Potrwają one przez sześć tygodni, a z ich wynikami zapozna się nowy premier. Zmiany prawne w tym zakresie mogą zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, jak zapewniają władze Department for Levelling Up, Housing and Communities.



