Rząd UK powołuje organ regulujący kwestie bezpieczeństwa budynków mieszkalnych

Co się zmieni z punktu widzenia lokatora?

Brytyjski rząd podjął decyzję o powołaniu nowego organu regulującego w zakresie budownictwa. Będzie on stał na straży standardów bezpieczeństwa nowych budynków i będzie mógł wyciągać konsekwencje wobec deweloperów, którzy te standardy łamią.

Rzeczone zmiany zostały zapowiedziane w rządowym projekcie ustawy mającej zapobiec w powtórzeniu się tragedii, jaką był pożar Grenfell Tower w 2017, podczas którego życie straciły 72 osoby. W dniu wczorajszym, w poniedziałek 5 lipca 2021 brytyjski minister budownictwa i społeczności lokalnych Robert Jenrick przedstawił plany zawarte w ustawie o bezpieczeństwie budynków. Dzięki nowym zapisom możliwe będzie ściganie tych deweloperów, którzy nie spełniają standardów budowlanych oraz wycofywanie z rynku materiałów budowlanych, które mogą okazać się niebezpieczne. Nowy organ regulujący ma zapewnić "niezbędny nadzór na każdym etapie cyklu życia budynku, od projektu, poprzez budowę do zakończenia zamieszkania w nim", jak zaznaczał minister Jenrick, którego cytujemy za serwisem informacyjnym BBC.

Nowe przepisy mają nas urchronić przed powtórką z Grenfell Tower

Projekt ustawy zakłada również możliwość zgłaszania usterek i obaw związanych z bezpieczeństwem danego budynku jego mieszkańcom. Okres dochodzenia przez nich roszczeń z tytułu budowy niespełniającej standardów zostanie także wydłużony do 15 lat (obecnie wynosi tylko sześć lat).

Rzecznik Ministry of Housing Communities and Local Government (MHCLG) zapowiedział, że projekt ustawy zapewni, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo projektowania, budowy i zasiedlania wysokich budynków zostaną bardzo precyzyjnie zdefiniowani i w razie czego - pociągnięci do odpowiedzialności.

Jakie będą uprawnienia nowego regulatora?

"Nowy system bezpieczeństwa budynków będzie zapewniał, że budynki wymagające naprawy są szybko doprowadzone do akceptowalnego standardu bezpieczeństwa, uspokajając zdecydowaną większość mieszkańców i najemców w tych budynkach, że ich domy są bezpieczne" - komentował minister Jenrick.

Przypomnijmy, pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie miał miejsce 14 czerwca 2017 w Londynie, w dzielnicy Kensington. Był on najtragiczniejszym tego typu wydarzeniem pod względem liczby ofiar w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Przyczyną pożaru była uszkodzona lodówka. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się i w ciągu kilkunastu minut objął wszystkie 24. piętra budynku. Tak szybko rozprzestrzenianie się żywiołu było spowodowane użyciem nieodpowiedniego materiału.

Materiał użyty do ocieplenia budynku (poliizocyjanurat o nazwie handlowej Celotex RS5000 PIR) został wycofany ze sprzedaży po tym, jak kolejne badania zasugerowały, że jego niedostateczna ogniotrwałość przyczyniła się do rozprzestrzenienia się ognia po elewacji budynku.

Oficjalny bilans ofiar podano do publicznej wiadomości dopiero w listopadzie – w pożarze zginęło 72 osoby, a ranne zostały 74 osoby, a wielu mieszkańców budynku uznaje się za zaginionych. Wiadomo, że w pożarze została poszkodowana polsko-angielska rodzina mieszkająca na 12. lub 13. piętrze wieżowca. Na miejsce zadysponowano 40 jednostek straży pożarnej (200 strażaków) i 20 ambulansów