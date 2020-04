Rząd UK pomoże małym firmom utrzymać płynność finansową. Zaoferuje im zabezpieczenie w wysokości 100 proc. kwoty kredytu

Fot. Getty

Wiele małych firm w UK znalazło się na skutek pandemii w dramatycznej sytuacji finansowej. Dlatego rząd Borisa Johnsona przychylił się do apeli przedsiębiorców i przygotował nowy program pomocowy dla najmniejszych firm, oferując im zabezpieczenie w wysokości 100 proc. kwoty kredytu do £50 000.

Już kilka tygodni temu kanclerz skarbu Rishi Sunak przygotował plan pomocowy dla przedsiębiorców pragnących zaciągnąć kredyt dla utrzymania na czas pandemii płynności finansowej - Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS). Wówczas jednak wysokość gwarancji dla takich kredytów została ustalona na poziomie 80 proc., co zostało powszechnie przez ekspertów skrytykowane. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci najmniejsi, apelowali do rządu, by gwarancje pokryły 100 proc. kwoty kredytu, ponieważ tylko takie zabezpieczenie może stanowić realną pomoc dla tych najmniejszych. A w celu przekonania rządu do udzielenia większej pomocy przedsiębiorcom eksperci przytoczyli liczby i poazali, że z kredytów mających zapewnić płynność skorzystało dotychczas w UK tylko 16 000 firm, podczas gdy we Francji jest ich aż 250 000, a w Szwajcarii – 100 000.

Rishi Sunak przychylił się ostatecznie do próśb przedsiębiorców i zdecydował się udzielić gwarancji płynnościowych dla najmniejszych podmiotów gospodarczych w wysokości 100 proc. kwoty kredytu. Kwota ta nie będzie mogła być jednak wyższa niż 25 proc. obrotów firmy i nie większa niż £50 000. Pożyczka „na dojście do siebie” (ang. „bounce back loan”) przez pierwsze 12 miesięcy nie będzie też oprocentowana. Program pomocowy obejmujący 100-proc. zabezpieczenie kredytu dla mikro i małych firm ruszy w następny poniedziałek i, jak twierdzi Rishi Sunak, bedzie on "szybkim, prostym i łatwym rozwiązaniem" dla przedsiębiorców znajdujących się w potrzebie.

Zwiększenie gwarancji kredytów dla przedsiębiorców w UK chwali także Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca Admiral Tax. - Rishi Sunak początkowo mocno się wzbraniał przed udzieleniem gwarancji płynnościowych dla kredytów w wysokości 100 proc., ale pokazał, że z uwagą słucha głosu przedsiębiorców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji z powodu pandemii. Jednocześnie kanclerz nie dopuścił do powstania w związku z gwarancjami zbyt dużego ryzyka dla podatników – zaznacza Moryc.