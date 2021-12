Rząd UK podniesie wiek emerytalny do 68 lat znacznie wcześniej, niż zapowiadał? Zobacz, które roczniki mogą objąć te zmiany

Fot. Getty

Department for Work and Pensions ogłosił we wtorek, że rozpoczyna przegląd dotyczący ewentualnego, wcześniejszego podniesienia wieku emerytalnego. Które roczniki zostałyby poszkodowane, gdyby rząd zdecydował się na taki krok?

Zgodnie z obecnymi założeniami, wiek emerytalny w UK ma stopniowo rosnąć, i w okresie między 2026 a 2028 rokiem ma wzrosnąć z 66 do 67 lat. Kolejne podniesienie wieku emerytalnego, do 68 lat, miało nastąpić w okresie między 2044 i 2047 rokiem, ale Department for Work and Pensioners przystąpił właśnie do przeglądu tych założeń, z ewentualnym zamiarem przyspieszenia wdrożenia tego ostatniego etapu na okres między 2037 i 2039 rokiem. Gdyby tak się stało, to osoby urodzone w 1970 r. i później musiałyby się przygotować na to, że uprawnienia do otrzymywania państwowej emerytury nabyłyby dopiero w wieku 68 lat. Specjalna komisja pod przewodnictwem baronessy Neville-Rolfe rozważy także, czy wiek emerytalny powinien być inny w różnych regionach Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że w niektórych częściach UK, np. w Camden w Londynie, średnia długość życia u kobiet wynosi 95,4 lat, natomiast w regionach najbardziej dotkniętych biedą – np. w Leeds – zaledwie 74,4 lat (wg naukowców z King's College).

Wyższy wiek emerytalny w UK – co na to opozycja?

Faktem, że Department for Work and Pensioners chce znów „mieszać” przy wieku emerytalnym, oburzona jest opozycja na Wyspach. Dlaczego? Między innymi dlatego, że zdaje sobie sprawę z różnic w jakości życia ludzi w różnych częściach kraju, a także z faktu, że państwowa emerytura jest zwyczajnie niska. - Jeśli [przegląd] to zasłona dymna, która ma uzasadnić dalsze podnoszenie wieku emerytalnego, to byłby to poważny błąd i bardzo zła decyzja w zakresie polityki społecznej – zaznaczyła baronessa Altmann. I dodała: - Już teraz wypłacamy najniższą emeryturę państwową w rozwiniętym świecie. Mamy system emerytalny, który nie zostawia wielu szans osobom słabiej sytuowanym. Błędem jest szukanie oszczędności w tym obszarze [poprzez zwiększanie wieku emerytalnego – przyp.red.]”.