Rząd UK podjął decyzję ws. przedłużenia zakazu eksmisji. Jak długo brytyjscy lokatorzy będą bezpieczni?

W Anglii i Walii przedłużono zakaz eksmisji wprowadzony z powodu lockdownu. Jak długo lokatorzy będą mogli czuć się bezpiecznie?

Brytyjskie władze podjęły decyzję o przedłużeniu zakazu eksmisji najemców w Anglii i Walii w związku z obawami, że przedwczesne zniesienie zakazu spowoduje, że tysiące ludzi straci dach nad głową.

Do kiedy przedłużono zakaz eksmisji?

Zakaz eksmisji miał obowiązywać do 23 sierpnia, jednak został przedłużony o cztery tygodnie, czyli do 20 września 2020. To jednak nie wszystko, ponieważ większość lokatorów będzie też mogła liczyć na 6-miesięczne wypowiedzenie, jeśli właściciel zdecyduje się na eksmisję tuż po zniesieniu zakazu. Przepisy mają na celu ochronę osób, których sytuacja finansowa i zawodowa została nadszarpnięta z powodu pandemii.

Mimo przedłużenia ochrony angielskich i walijskich najemców, Partia Pracy pozostaje krytyczna wobec działań rządu. Lider laburzystów, Keir Starmer, powiedział, że najnowsza decyzja rządu Borisa Johnsona dała „najemcom jeszcze kilka tygodni na spakowanie walizek”. Minister ds. mieszkaniowych Robert Jenrick powiedział z kolei, że będzie „wspierać najemców w okresie zimowym”, gdy skutki lockodwnu prawdopodobnie wciąż będą odczuwalne.