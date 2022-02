Rząd UK obniży rachunki za energię? Premier i Kanclerz Skarbu przedstawią nowy plan działania w obliczu wzrostu kosztów życia

Fot. Getty

Rząd chce zapobiec rosnącym kosztom życia w UK. W tym celu premier Boris Johnson i Kanclerz Skarbu Rishi Sunak opracowali sposób na obniżenie rachunków za energię.

Nowy program, który ma zostać przedstawiony przez Borisa Johnson i Rishi’ego Sunaka, ma obniżyć koszty energii ponoszone przez brytyjskie gospodarstwa domowe nawet o 200 funtów. Jak rządowa pomoc ma wyglądać w szczegółach?

W jaki sposób rząd UK planuje obniżyć rosnące rachunki za energię?

Już teraz co piąty mieszkaniec UK donosi o tym, że jego rachunki za energię znacząco wzrosły, a to niestety wcale nie koniec podwyżek. Na szeroką skalę kolejne podwyżki cen gazu i elektryczności na Wyspach mają nastąpić w kwietniu tego roku. W tym kontekście magazyn The Times donosi o projekcie rządowym, którego efektem ma być złagodzenie finansowego szoku, którego mogą w tym roku doświadczyć mieszkańcy UK.

Plan rządu ma na celu uniknięcie drastycznego wzrostu kosztów życia w UK i choć wszystkie szczegóły mają zostać ogłoszone w najbliższy czwartek, jednak już teraz do mediów wyciekły niektóre ważne informacje.

Przede wszystkim, według doniesień brytyjskiego dziennika, w ramach nowego programu firmy energetyczne będą mogły liczyć na rządowe pożyczki. Czemu mają służyć owe pożyczki? Dzięki nim dostawcy energii będą z kolei mogli udzielać brytyjskim gospodarstwom domowym, mającym problemy finansowe, rabatów na rachunki. Wysokość rabatów nie będzie jednak mogła przekraczać 200 funtów. W ten sposób zwykli mieszkańcy Wysp, których nie będzie stać na pokrycie wyższych rachunków, mają uzyskać finansową ochronę.