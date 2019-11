Rząd UK nie wskazał kandydata na komisarza UE. Czy naruszenie prawa wspólnotowego i konflikt z KE to strategia wyborcza Borisa Johnsona?

Fot. Getty

Rząd Zjednoczonego Królestwa nie wskazał kandydata na komisarza Unii Europejskiej, do czego zobowiązuje go porozumienie między UE27 i Wielką Brytanią ws. odłożenia daty Brexitu. W konsekwencji Komisja Europejska wszczęła wczoraj wieczorem przeciwko Londynowi procedurę o naruszenie prawa wspólnotowego, ale rząd UK pozostaje nieugięty, twierdząc, że w okresie kampanii wyborczej Downing Street nie może dokonywać żadnych nominacji na stanowiska międzynarodowe.

Czy konflikt z Komisją Europejską to zamierzone działanie Borisa Johnsona, który w trakcie trwającej kampanii wyborczej chce na nim zbić kapitał polityczny? Zdania ekspertów są w tym względzie podzielone, ale wielu nie wyklucza takiej właśnie możliwości. W końcu poprzez niewskazanie kandydata na komisarza UE premier chce pokazać, że wewnętrzne reguły UK, polegające na niewysuwaniu żadnych kandydatów na stanowiska międzynarodowe na kilka tygodni przed wyborami, stoją wyżej, niż porozumienie z państwami Wspólnoty odnośnie odłożenia daty Brexitu.

Na wskazanie komisarza UE przez Wielką Brytanię naciska przede wszystkim przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, która chciała, by nowa KE ukonstytuowała się w dniu 1 grudnia. Jednak na list wzywający Londyn do wypełnienia swoich obowiązków Downing Street odpowiedziało, że choć nie chce przeszkadzać w tworzeniu się Komisji Europejskiej, to nie może wskazać swojego kandydata w trakcie trwającej kampanii wyborczej. - Napisaliśmy do UE, by potwierdzić, że zgodnie z wytycznymi przedwyborczymi Wielka Brytania nie powinna normalnie zgłaszać w tym okresie nominacji na stanowiska międzynarodowe – zaznaczył rzecznik brytyjskiego rządu.

W efekcie wczoraj wieczorem Komisja Europejska uruchomiła procedurę o naruszenie przez UK prawa Unii Europejskiej. Uzasadniając takowe działanie Komisja Europejska stwierdziła: „Jako strażniczka traktatów Komisja Europejska wysłała dziś do Zjednoczonego Królestwa wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu naruszenia zobowiązań wynikających z traktatu UE w związku z brakiem kandydata na stanowisko komisarza UE”. W liście do władz w Londynie Komisja Europejska wyznaczyła UK nowy termin na wypełnienie obowiązków traktatowych na piątek 22 listopada.

