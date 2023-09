Kryzys w UK Rząd UK chce poluzować regulacje dotyczące zanieczyszczenia wód

Brytyjski rząd zapowiedział zniesienie regulacji dotyczących poziomu zanieczyszczeń wód, aby móc wybudować więcej osiedli mieszkaniowych.

Regulacje, które mają zostać zniesione przez władze UK, pochodzą jeszcze z okresu, gdy Wielka Brytania pozostawała częścią Unii Europejskiej. Dzięki poluzowaniu przepisów dotyczących powstawania nieruchomości w pobliżu dróg wodnych na obszarach chronionych do 2030 roku ma powstać nawet do 100 tysięcy nowych domów, jak utrzymuje rząd. Zanieczyszczenie wody przez nowe domy jest „bardzo małe” i zostanie zrekompensowane inwestycjami o wartości 280 mln funtów, jak zapewniają władze, jednak eksperci są zupełnie innego zdania, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC.

Według Wildlife Trust zmiany w regulacjach doprowadzą do „znacznie większej ilości odchodów w naszych rzekach” i „nie rozwiążą podstawowych przyczyn problemów mieszkaniowych”, jak zaznacza dyrektor generalny tej organizacji charytatywnej Craig Bennett. Mówi wprost, że zachowanie rządu jest „obrzydliwe”.

Przeczytaj też:

Inflacja w UK – ceny rosną najwolniej od października 2022 Breaking News

Ryzyka budownictwa mieszkaniowego

W chwili obecnej niejako „pod ochroną” regulacji znajdują się ziemie w 62 councilach. Nie można na tych terenach rozpocząć inwestycji, chyba że są one „neutralne pod względem składników odżywczych”. W ramach rozpoczęcia prac budowlanych trzeba udowodnić, że do pobliskich wód nie przedostaną się szkodliwe dla człowieka fosforany i azotany.

Szczególnie ryzykowne jest budownictwo mieszkaniowe ze względu na późniejszą produkcję ścieków i zanieczyszczeń, a także wszystko to, co „spływa” do wód z placu budowy. Takie chemikalia mogą obniżać jakość wody, szkodzić dzikiej przyrodzie i powodować nadmierny wzrost glonów.

Brytyjski rząd chce odrzucić unijne prawo chroniące wody w drodze poprawek do Levelling Up and Regeneration Bill, nad którą obecnie pracuje Izba Lordów. Usunięcie ograniczeń sprawi, że deweloperzy zapewnią dodatkowe 18 miliardów funtów w ramach działalności gospodarczej, jak zapewnia rząd.

Przeczytaj też:

Odwołano ponad 500 lotów do i z UK. Doszło do poważnej awarii systemu kontroli ruchu lotniczego Breaking News

Brytyjski rząd chce odrzucić unijne prawo chroniące wody

Oprócz tego rząd ogłasza nowe środki środowiskowe, w tym podwojenie inwestycji do 280 milionów funtów w ramach programu Nutrient Mitigation Scheme koordynowanego przez Natural England. Jego celem jest właśnie rekompensata tego typu inwestycji wynikających z planowanych zmian w prawie.

Jak podaje BBC, nowe środki finansowe będą skierowane głównie do przedsiębiorstw rolniczych i wodociągowych w celu zwiększenia chronionych dróg wodnych. Rolnicy otrzymają dodatkowe 200 milionów funtów w postaci dotacji na usprawnienie przechowywania gnojowicy i ograniczenie przedostawania się składników odżywczych do rzek i terenów podmokłych.

Oprócz tego rząd oświadczył, że pracuje również nad nowymi przepisami, które mają „przyciągnąć znaczące inwestycje” ze strony przedsiębiorstw wodociągowych w celu modernizacji oczyszczalni ścieków.

Przeczytaj też:

Brytyjczycy kłócą się nie tylko o Brexit. Będziesz zaskoczony, o co jeszcze Breaking News

„Deweloperzy od wielu lat potrafią wykręcać się od swoich zobowiązań środowiskowych”

– Ochrona środowiska jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego też środki, które dzisiaj ogłaszamy, pozwolą nam pójść dalej, aby chronić i odnawiać nasze cenne drogi wodne, jednocześnie budując domy, których ten kraj potrzebuje – komentował minister Michael Gove.

Jednak Craig podkreśla, że zasady neutralności w ramach budownictwa są „bardzo skromne”, ponieważ „nie wymagają od inwestorów, usuwaniu zanieczyszczeń”. – Niestety, deweloperzy od wielu lat potrafią wykręcać się od swoich zobowiązań środowiskowych i po raz kolejny im się to udało – podsumowuje Bennett.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

O co najczęściej kłócimy się z sąsiadami w Wielkiej Brytanii?

Szef szpitala, który „uciszył obawy dotyczące Lucy Letby”, odszedł z NHS z 1,5 milionami funtów

„Miało być tak pięknie, a nie jest….” – Polacy szczerze o powrocie z UK do PL