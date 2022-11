Rząd UK chce odejść od obowiązującej umowy brexitowej i zastąpić je porozumieniem w stylu szwajcarskim

Czy Wielka Brytania chce bliższych relacji z UE i złagodzenia umowy brexitowej? Według brytyjskich mediów rząd Rishiego Sunaka chce odejść od porozumienia wypracowanego przez Borisa Johnsona i zastąpić je rozwiązaniami znanymi z umowy łączącej kraje Unii ze Szwajcarią.

Jak donoszą dziennikarze „The Sunday Times” powołując się na źródła w brytyjskim rządzie, przedstawiciele władz wyższego szczebla ponownie rozważają zastąpienie obecnej umowy brexitowej z UE rozwiązaniami na wzór tych, które wypracowała Szwajcaria. W założeniach taki ruch oznaczałby radykalne zerwanie z polityką epoki premiera Borisa Johnsona i zatwardziałych konserwatystów popierających Brexit w tej sprawie. Nie jest żadną tajemnicą, że przedstawiciele brytyjskiego biznesu naciskają na premiera Rishiego Sunaka, aby złagodzić swoje podejście do Unii Europejskiej, szczególnie w kwestii handlu i dostępu do unijnego rynku.

Czy Wielka Brytania zmieni swoje podejście do UE?

Na czym polega szwajcarski model współpracy z UE? Szwajcaria jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych Wspólnoty Europejskiej, współpracuje z nią w wielu kwestiach, ale konsekwentnie, zgodnie z polityką neutralności, a nawet izolacjonizmu, odrzuca możliwość członkostwa w Unii Europejskiej czy nawet w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Kraj ze stolicą w Zurychu pozostaje czwartym co do wielkości partnerem handlowym Wspólnoty, a jej gospodarka jest ściśle zintegrowana z gospodarką 27 państw członkowskich. Szwajcaria selektywny dostęp do jednolitego rynku UE i uczestniczy w unijnych programach badawczych i edukacyjnych oraz jest członkiem strefy Schengen. Co ważne, wnosi również wkład do budżetu UE.

Na czym polegają relację z UE wypracowane przez Szwajcarię?

Aby zapewnić sprawną umowę handlową między UE a Szwajcarią, wszelkie kontrole dokumentów i kontroli tożsamości, większość kontroli bezpośrednich i większość świadectw weterynaryjnych została po prostu zniesionych. Podsumowując, trzeba napisać, że to skomplikowana relacja, która była wypracowywana między Zurychem, a Brukselą wspólnymi siłami nie przez lata, ale przez dekady i to w atmosferze wspólnego porozumienia.

„Jest to oczywiście coś, czego UE nigdy by nam nie zaoferowała z góry, ponieważ powiedzieliby, że próbujemy mieć ciastko i zjeść ciastko, ale myślę, że dostaniemy to, ponieważ jest to w przeważającej mierze w interesie przedsiębiorstw po obu stronach” - komentował polityk, na którego relacje powołują się dziennikarze „Timesa”.

Czy możliwe jest, aby podobne rozwiązania funkcjonowały na linii UK-UE?

Warto w tym miejscu dodać, iż brukselski negocjator ds. Brexitu, Maroš Šefčovič, zaproponował w czerwcu zeszłego roku umowę handlową w stylu szwajcarskim, ale strona brytyjska ją odrzuciła. Šefčovič powiedział w czerwcu 2021 r., że umowa w stylu szwajcarskim zniesie wszelkie kontrole dokumentów i fizyczne czerwonego mięsa, drobiu, mielonego mięsa, ryb i nabiału, a ruch ten niemal z miejsca rozwiązałby problemy na granicy Irlandii Północnej z Wielką Brytanią.

Zespół negocjacyjny kierowany przez Davida Frosta w imię Brexitu i „odzyskiwania kontroli” nie chciał zgodzić się na taki kompromis, bo wymagałoby to od UK dopasowanie się do standardów unijnych. Od tamtego czasu jednak wiele w relacjach między Londynem, a Brukselą się zmieniły. Obecny rząd ma zupełnie inne podejście do Brexitu, niż gabinet Johnsona czy Liz Truss, a konflikt na Ukrainie nadał stosunkom na linii UE-UK zupełnie nową dynamikę.

Jakie jest (obecne!) oficjalne stanowisko rządu w tej sprawie?

„Myślę, że będziemy proaktywnie robić wszystko, co jest w naszej mocy, aby wprowadzić zmiany w celu poprawy spraw, jeśli chodzi o UE. Szersze tło jest takie, że UE dostrzega coś, czego nie oczekiwali — masowego wsparcia dla europejskiego bezpieczeństwa ze strony Wielkiej Brytanii w kwestii Ukrainy i mogą zobaczyć, że mając największe wojsko w Europie, poważnie wykonujemy swoje zadania” - to kolejny cytat przytoczony przez cytowane przez „Timesa” źródło rządowe. Mówi się, że dyskusje w sprawie implementacji przynajmniej pewnych rozwiązań, z których korzysta Szwajcaria, toczą się już za kulisami.

Warto jednak dodać, że do tych nieoficjalnych rewelacji jak najbardziej oficjalnie odniósł się rzecznik rządu, zapewniając, że podobne rewelacje są „kategorycznie nieprawdziwe”. Dodano także, iż nie będzie powrotu do swobody przemieszczania się po UE, ograniczeń w zawieraniu umów handlowych poza UE, ani „niepotrzebnych płatności” na rzecz Brukseli.

