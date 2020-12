Rząd RP WRESZCIE ruszył z pomocą dla polskich kierowców, którzy utknęli na brytyjskiej granicy

Polski rząd wysłał żołnierzy do pomocy przy testowaniu kierowców w Dover

Polska Ambasada w UK zorganizowała dodatkowy dyżur w związku z sytuacją na południu Anglii, a grupa polskich żołnierzy pomaga przedstawicielom sił brytyjskich w testowaniu kierowców ciężarówek stojących w porcie w Dover i na autostradzie M20.

Jak czytamy na oficjalnych polskich stronach rządowych Ambasady RP w Londynie polskie służby konsularne uruchomiły dodatkowy dyżur w związku z sytuacją na brytyjskiej granicy. "W związku z sytuacją kryzysową w portach Dover i Folkestone w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie pełniony jest telefoniczny dyżur konsularny dla osób chcących uzyskać informację lub pomoc. Osoby w trudnej sytuacji związanej z ograniczeniami w podróżowaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu +447825724104 lub drogą mailową na adres [email protected]" - czytamy w oficjalnym komunikacie, który pojawił się w dniu wczorajszym.

Dodajmy również, że polska Ambasada w mediach społecznościowych wystosowała apel do wszystkich, którzy chcą pomóc kierowcom, którzy utknęli w Kent, a tego nie mogą zrobić z jakichś przyczyn. "Mobilne grupy konsularne będą odwiedzać największe miejsca postoju ciężarówek w celu monitorowania sytuacji i udzielania pomocy" - czytamy na stronach rządowych.

Tymczasem "na pierwszą linię frontu" polskie władze wysłało wojsko oraz członków Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich celem jest pomaganie brytyjskim żołnierzom i lekarzom w przeprowadzaniu testów na obecność koronawiursa. Trzeba jednak dodać, że władze polskie na brytyjską granicę wysłały jedynie... 20 żołnierzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kilkunastu żołnierzy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak czytamy w depeszy PAP`u. Wszyscy żołnierze WOT zgłosili się do wyjazdu na ochotnika. Polskie oddziały mogą zostać na miejscu do niedzieli, ale niewykluczone, że ich pobyt zostanie wydłużony.

Wszystko wskazuje na to, że najgorsze jest już za nami. Sytuacja na brytyjskiej granicy wydaje się opanowana, a potężne korki, które całkowicie sparaliżowały tranzyt na linii UE-UE są rozładowywane. Niestety, wielu kierowcom nie udało się dotrzeć do swoich domów na święta, na wigilię Bożego Narodzenia. Wciąż w Dover i Folkestone stoi pełno ciężarówek i niełatwo jest oszacować kiedy w pełni nastąpi rozładowanie zatoru.

Co stanie się z polskimi kierowcami, u których test na koronawirusa pokaże pozytywny wynik? Zostaną oni skierowani na kwarantannę w hotelu w Rochester. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez naszą Ambasadę, która powołała się na informację przekazane od Foreign, Commonwealth and Development Office. Dodajmy, że według ostatnich informacji przeprowadzono już 15 526 testów. Z tej liczby 36 okazało się pozytywnych.

Jak widać polski rząd ostatecznie podjął jakieś działania w związku z sytuacją na brytyjskiej granicy. Szkoda, że zrobiono to tak późno i szkoda, że wielu Polakom nie udało się dotrzeć do kraju na święta...

