Rząd rozważa skrócenie o połowę odstępu między 1. a 2. dawką szczepionki - donosi „The Sunday Times”

Fot. Getty

Rząd chce przyspieszyć szczepienia w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wariantu Delta oraz planowanym złagodzeniem ograniczeń dla podróżnych z amber list. Rozważane jest skrócenie odstępu między pierwszą a drugą dawką szczepionki - z ośmiu do czterech tygodni.

W ostatnim czasie statystyki zachorowań w Wielkiej Brytanii stale i niepokojąco rosną, co wiąże się z bardzo zaraźliwym wariantem Delta. Dodatkowo, mieszkańcy Wielkiej Brytanii domagają się szybszych szczepień ze względu na zwolnienie z kwarantanny dla w pełni zaszczepionych wracających z krajów wpisanych na listę amber po 19 lipca.

Statystyki szczepień i zachorowań w UK

Według oficjalnych danych rządowych 10 lipca odnotowano kolejne 32 367 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w UK oraz 34 zgony. W ciągu ostatnich siedmiu dni (licząc od 4 do 10 lipca), łącznie wykryto 213 528 nowych zachorowań i 192 przypadki śmiertelne. Aktualnie pierwszą dawkę szczepionki przyjęło już ponad 86 proc. dorosłej populacji kraju, a obie dawki otrzymało ponad 65 proc.

Ile wynosi przerwa między pierwszą a drugą dawką szczepionki w UK?

Jak donosi „The Sunday Times”, w związku ze wzrostem zachorowań oraz planowanym złagodzeniem restrykcji dla podróżnych, rząd UK rozważa skrócenie odstępu między pierwszą a drugą dawką szczepionki. Jak na razie minimalna przerwa dla osób poniżej 40. roku życia wynosi osiem tygodni - jest to okres i tak już skrócony, ponieważ wcześniej obowiązywała 12-tygodniowa przerwa. Teraz rząd chce ponownego skrócenia tak, aby drugą dawkę można było przyjąć już po czterech tygodniach. W celu podjęcia decyzji o ewentualnym kolejnym skróceniu minimalnego czasu oczekiwania na drugą dawkę szczepionki na covid-19, rząd miał zwrócić się o poradę ekspercką do Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI).

Z drugiej strony, minister ds. szczepień Nadhim Zahawi podważył doniesienia „The Sunday Times” o możliwości skrócenia czasu oczekiwania na drugą dawkę do czterech tygodni. W wypowiedzi cytowanej przez „Metro” minister stwierdził: „Realne dane, dane kliniczne, sugerują, że w rzeczywistości ośmiotygodniowy odstęp zapewnia dodatkowe wzmocnienie pod względem ochrony przy dwóch dawkach, znacznie lepsze niż w przypadku dalszego skrócenia odstępu”. Podobne stanowisko zajmuje Public Health England, zwracając uwagę, że odpowiedni odstęp między dawkami jest ważny, ponieważ przerwa pozytywnie wpływa na tworzenie się odporności.