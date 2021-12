Rząd rozdaje darmowe sadzonki - zasadź drzewo w swoim ogródku i walcz ze zmianami klimatycznymi

Fot: Wikimedia Commons

W Walii każde gospodarstwo domowe otrzyma do zasadzenia drzewo - całkowicie za darmo! W ten sposób każdy mieszkanieć Cymru będzie mógł przyczynić się do zatrzymania zmian klimatycznych.

Posadź drzewo w swoim ogródku i pomóż w walce z kryzysem klimatycznym trawiącym naszą planetę - tak w skrócie można by określić akcję, który rusza w Walii. W ciągu najbliższego roku każde gospodarstwo domowe w Cymru otrzyma całkowicie za darmo drzewo do sadzenia np. we własnym ogródku. W ten sposób każdy, swoimi rękami (dosłownie!) będzie mógł przyczynić się do zatrzymania zmian klimatycznych. Lee Waters, walijski wiceminister ds. zmian klimatu, powiedział, że inicjatywa jest przede wszystkim bardzo praktyczna. Zwyczajnie, to dobry sposób na zwiększenie ilości drzew w ziemi i w samej Walii, ale poza tym, ma jeszcze jeden cel. Założenie polega na tym, że w ten sposób ludzie będą bardziej zaangażowani i świadomi sytuacji, w jakiej znalazła się nasza planeta.

"Drzewa są niesamowite" - komentował minister Waters na łamach "Guardiana". "Ratują życie, utrzymując nasze powietrze w czystości, poprawiają zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi. Są niezbędne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej w naturze, poprawie bioróżnorodności i, oczywiście, w walce ze zmianami klimatycznymi".

Walijski rząd będzie walczył ze zmianami klimatu "rękami" swoich obywateli

Akcja rozpocznie się od marca 2022 roku, a sadzonki na drzewa będzie można odebrać w jednym z pięciu regionalnych centrów społecznościowych (regional community hubs) na terenie Walii. Do października 2022 roku w całym kraju ma powstać 20 takich hubów, dzięki czemu dystrybucja drzewek będzie ułatwiona. Dodajmy, że liczba gospodarstw domowych w Walii szacowana jest na milion, więc zadanie rozdzielenia sadzonek nie wydaje się trudne.

Jeszcze w czerwcu 2021 roku Parlament Walijski zapowiedział, że konieczne są radykalne działania w kwestii sadzenia drzew i zalesiania dużych obszarów kraju. Ma to być sposób na poradzenie sobie w skali lokalnej z postępującym kryzysem klimatycznym. Oprócz tego, takie działania mają tylko i wyłącznie zalety - przyczyniają się do większe bioróżnorodności, poprawiają jakość powietrza, zapobiegają powodziom, polepszają samopoczucie samych Walijczyków.

Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają darmowe sadzonki drzew

Rząd kierowany przez Partię Pracy ocenia, że ​​musi obsadzić 43 000 hektarów (106 000 akrów) nowych lasów do 2030 r. i 180 000 hektarów do 2050 r., aby spełnić cele związane z kryzysem klimatycznym. W 2020 r. w Walii zasadzono zaledwie 290 hektarów lasów, a roczna produkcja lasów nie przekroczyła 2000 hektarów od 1975 roku.