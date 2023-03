Eksperci żądają od kanclerza Hunta, by przyznał więcej funduszy na zwiększenie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych

Z analizy, która pojawiła się niedawno temu wynikało, że w czasie, gdy miliony ludzi w Wielkiej Brytanii nie dogrzewają swoich domów z uwagi na wysokie koszty życia, miliardy funtów czekają na zagospodarowanie w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Teraz koalicja organizacji charytatywnych i aktywistów żąda od kanclerza, by w przyszłotygodniowym budżecie przekazał więcej funduszy na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, aby pomóc ludziom obniżyć rachunki za ogrzewanie i by chronić środowisko naturalne.

Aktywiści żądają od Jeremy'ego Hunta, by zwiększył swoje wysiłki dla dobra ludzi

Na tydzień przed ogłoszeniem wiosennego budżetu, list do Jeremy'ego Hunta wysłało ponad 20 organizacji, które zwróciły się do rządu z bezpośrednią prośbą o wygospodarowanie co najmniej £6 mld rocznie w ciągu następnej dekady na wspieranie izolacji domów i instalacji pomp ciepła. Organizacje takie jak m.in. National Energy Action, Age UK i Greenpeace UK stwierdziły, że Hunt musi ponownie uruchomić proces poprawy wydajności energetycznej lokali mieszkalnych, aby „chronić cały kraj przed szokami cenowymi energii”. Aktywiści są przekonani, że gdy ciepło nie będzie tracone przez źle izolowane mieszkania, koszty dla przeciętnej rodziny obniżą się, a w ujęciu makro zmniejszy się też szkodliwa emisja. Przypomnijmy bowiem, że mieszkalnictwo jest w Wielkiej Brytanii bezpośrednio odpowiedzialne za około 14 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.





Rząd ma pieniądze, by pomóc Brytyjczykom, ale ich nie wykorzystuje?

Tymczasem niedawna analiza pokazała, że z funduszu dedykowanego zwiększeniu efektywności energetycznej budynków i dekarbonizacji ciepła na lata 2020-2025, wynoszącego £6,6 mld, na zagospodarowanie nadal czeka £2,1 mld. Kwota £6,6 mld stanowi część większego funduszu, w wysokości £9,2 mld, przeznaczonego przez Partię Konserwatywną w 2019 roku na szeroko zakrojone prace w zakresie izolacji domów i zmiany źródeł energii z gazu na pompy ciepła. Niestety, choć izolowanie ścian budynków mieszkalnych i instalacja pomp ciepła pozwoliłyby tysiącom gospodarstw domowych obniżyć rachunki za energię i tym samym złagodzić kryzys kosztów utrzymania, to większość ludzi ma trudności z pokryciem kosztów takich prac remontowych i instalacyjnych bez pomocy rządu.

Dodatkowo porzucony został przez rząd program wspierania konstrukcji tzw. zielonych domów, dość powiedzieć, że program ten został uznany przez komisję parlamentarną za „nieudany” i został zakończony w ciągu zaledwie sześciu miesięcy od chwili uruchomienia. A skutki tego odbiły się na sektorze mieszkalnym, gdzie obecnie niechętnie inwestuje się w szkolenia ludzi w zakresie ocieplania domów i instalowania pomp ciepła.

Sukces gwarantuje tylko długoterminowa, stabilna strategia

Eksperci sygnalizują, że w kwestii zwiększenia efektywności energetycznej budynków i dekarbonizacji ciepła, pozytywne rezultaty mogą być efektem wyłącznie długoterminowej i stabilnej w tym względzie strategii. Polityka dotycząca wymiany źródeł ciepła na rozwiązania bardziej przyjazne środowisku i tańsze nie mogą stanowić propagandowej i doraźnej „papki politycznej”, tylko muszą być traktowane przez polityków z należytą powagą. - Lata prowadzenia polityki typu 'boom i załamanie' doprowadziły sektor do upadku – powiedziała Juliet Phillips, starsza doradczyni ds. polityki w think tanku E3G. I dodała: - Potrzebna jest długoterminowa pewność, aby odbudować zaufanie konieczne do planowania i inwestowania w umiejętności i łańcuchy dostaw.

Think tank E3G oszacował, że obecny parlament musiałby wydać £8,7 mld, aby Wielka Brytania była w stanie wypełnić zobowiązania budżetowe w kwestii węgla, określone przez Komisję ds. Zmian Klimatu (ang, Committee on Climate Change) i zgodne z prawnie wiążącym UK zobowiązaniem do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Juliet Phillips uważa, że rząd zdążyłby przeznaczyć odpowiednie kwoty na zwiększenie efektywności energetycznej przed następnymi wyborami powszechnymi, ale wymagałoby to od rządzących stanowczych i szybkich zmian w polityce. Na przykład obecne dotacje na modernizację domów są skierowane do obszarów wiejskich w Anglii borykających się z kosztami energii, ale też pieniądze są dostępne tylko tam, gdzie władze lokalne wygrały konkursy na dostęp do puli funduszy. Dla ekspertów E3G taki sposób dystrybucji pieniędzy jest nie do przyjęcia, a eksperci think tanku określają go wprost mianem „loterii ciepłych domów”. - Osiągnięcie celów w zakresie klimatu i bezpieczeństwa energetycznego będzie wymagało znacznego zwiększenia w Wielkiej Brytanii inwestycji w efektywność energetyczną i pompy ciepła stosunku do dzisiejszego poziomu – mówi Phillips.

Czy Jeremy Hunt posłucha ekspertów?

W liście aktywistów do Jeremy'ego Hunta, do którego dotarł dziennik „The Guardian” stwierdzono, że około 7 milionów gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii doświadcza „ubóstwa energetycznego, któremu można by zapobiec”. Organizacje charytatywne są też pewne, że zmniejszenie zależności od gazu mogłoby pomóc obniżyć na Wyspach inflację. Aktywiści wzywają rząd do zobowiązania się, że w ciągu dekady będzie przeznaczał na zwiększanie efektywności energetycznej budynków co najmniej £6 mld rocznie. Poza tym część środków powinna iść na aktywniejsze instalowanie w budynkach pomp ciepła.

- W globalnym wyścigu o pobudzenie inwestycji w czysty przemysł, Wielka Brytania może zyskać przewagę konkurencyjną, zwiększając długoterminowe wsparcie dla tego ważnego sektora poprzez zapewnienie odpowiedniego zestawu polityk i zachęt ekonomicznych – zaznaczyła niedawno Philips. I dodała: - Nadchodzący budżet wiosenny stanowi dla rządu dobry moment na uruchomienie 10-letniego programu wsparcia dla cieplejszych domów, zielonego przemysłu i odpowiednich miejsc pracy w całej Wielkiej Brytanii.

Rząd broni się, że poprawa efektywności energetycznej jest jego priorytetem

W odpowiedzi na niedawne analizy dotyczące zwiększania przez rząd efektywności energetycznej budynków i dekarbonizacji ciepła, rzecznik poinformował, że „poprawa efektywności energetycznej domów jest ważna dla walki z ubóstwem energetycznym i redukcji emisji”, w związku z czym Whitehall przeznaczył £6,6 mld do 2025 roku i kolejne £6 mld do 2028 roku na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. - Sam program Energy Company Obligation zapewnił ulepszenie około 2,4 miliona domów, a nasz program ECO+ o wartości 1 mld funtów ma zwiększyć te wysiłki jeszcze w tym roku, dając środki gospodarstwom domowym, które wcześniej nie miały dostępu do wsparcia ECO – zapewnił rzecznik rządu.



