Rząd Rishiego Sunaka nie ma pojęcia o tym, jak cierpią emeryci? 80-letnia wdowa ostrzega przed masowymi zgonami tej zimy

80-letnia Sheila Correll postanowiła skrytykować rząd Rishiego Sunaka w mediach i ostrzec ludzi u władzy, że tej zimy dochodzić będzie do masowych zgonów. Wdowa, która dla ogrzania się chodzi pobiegać na dworze, nie ma wątpliwości, że rządzący nie mają pojęcia o tym, jak cierpią emeryci.

Nadciągająca zima będzie dla emerytów bardzo trudna

80-letnia Sheila Correll postanowiła podzielić się w mediach swoimi przemyśleniami i obawami, i stwierdziła, że rządzący krajem nie mają pojęcia, jak cierpią niektórzy emeryci. Ta dzielna wdowa z Horncastle w hrabstwie Lincolnshire sama musi ograniczać sobie posiłki, ponieważ nie stać jej na regularne jedzenie kilka razy dziennie. Emerytka przyznaje także, że korzysta z piekarnika tylko raz w tygodniu, a w celu ogrzania się chodzi pobiegać na dworze – i to mimo swojego zaawansowanego już wieku! - Chciałabym, żeby [oni] przyjechali [tu] i przeżyli rok z naszej emerytury, bo nie mają pojęcia, jak to jest. Ja mam w pewnym sensie szczęście, ponieważ jestem wystarczająco sprawna, żeby trochę pobiegać, ale wielu emerytów utknęło w swoich mieszkaniach. Jeśli tak dalej pójdzie, to w ciągu najbliższych kilku miesięcy umrze wiele osób i nie sądzę, żeby ten rząd się tym przejmował – ostrzegła Brytyjka.

Sytuacja brytyjskich emerytów jest zła, a może być jeszcze gorsza

Niestety emeryci, których pensje w czasie utrzymywania aktywności zawodowej nie były zbyt wysokie, zostali właśnie zmiażdżeni przez rekordową inflację, nienotowaną w UK od ponad 40 lat. Wzrost cen napędzany jest przez wojnę na Ukrainie i pandemię Covid-19, a rachunki za energię wzrosły w ciągu ostatniego roku ponad dwukrotnie - do średniej rocznej ceny £2500 na gospodarstwo domowe. A rządowy program wsparcia energetycznego ma potrwać jedynie do końca marca, co oznacza, że miliony ludzi będą musiały stawić czoła jeszcze wyższym rachunkom.

Co gorsza, w 2010 roku rząd obiecał, że emerytury w UK będą rosły w oparciu o średnie zarobki, inflację lub 2,5 proc., w zależności od tego, która wartość będzie wyższa. Ale Rishi Sunak po dojściu do władzy przebąkiwał, że może porzucić program z uwagi na pogłębiającą się dziurę w finansach publicznych. Gdyby jednak tak się stało i gdyby odmówiono teraz emerytom podwyżki zgodnej ze stopą inflacji, czyli o 10 proc., to w budżetach milionów starszych ludzi brakłoby w następnym roku £472 rocznie. W związku z tym zapewnienie premiera, że „rozumie szczególne wyzwania [czekające] emerytów”, a także że „bardzo zależy mu na emerytach”, trudno jest na razie traktować poważnie.

Energy Price Guarantee – pomoc gospodarstwom domowym przy rosnących cenach energii

Przypomnijmy, że z dniem 1 października w UK wszedł w życie rządowy program Energy Price Guarantee, który efektywnie zastąpił na okres pół roku cenowy limit rachunków za energię ustalany przez Ofgem. Idea flagowego projektu poprzedniego rządu Liz Truss jest prosta - polega na "zamrożeniu" cen energii dla brytyjskich gospodarstw domowych do £2500 funtów rocznie. Oznacza to, że rodziny na Wyspach nie zostaną dotknięte bezpośrednio przez wzrosty cen energii, które miały nadejść tej zimy oraz w roku 2023. A przypomnijmy, że ostatni pułap cenowy Ofgem został ustalony na poziomie £3549. Stawka Energy Price Guarantee pozostała wyższa niż obecny "price cap" Ofgemu (£1971) i o ponad £1000 wyższa, niż cena za energię, którą płaciliśmy na Wyspach jeszcze rok temu.

Czy 2500 GBP to maksymalna kwota, jaką gospodarstwo domowe zapłaci za energię?

Nie! Podobnie, jak w ramach starego limitu cenowego Ofgem, nie ma rzeczywistego ograniczenia rachunków za energię. Energy Price Guarantee to ograniczenie stawek jednostkowych gazu i energii elektrycznej wraz z opłatą stałą. Oznacza to, że jeśli zużyjesz więcej energii, możesz zapłacić ponad £2500, a ta liczba służy tylko do zilustrowania zużycia energii dla typowego gospodarstwa domowego w UK.

Oto średnie stawki jednostkowe dla osób płacących za pomocą polecenia zapłaty (dual-fuel direct debit):

Elektryczność

Stawka jednostkowa: 34,00 pensy za kWh

Opłata stała: 46,36 pensa dziennie

Gaz:

Stawka jednostkowa: 10,30 pensa za kWh

Opłata stała: 28,49 pensa za dzień

Obniżka stawki jednostkowej będzie też miała zastosowanie od 1 października do większości umów typu "fixed deal", co w praktyce oznacza obniżkę w wysokości 4 pensów/kWh za gaz i 17 pensów/kWh za energię elektryczną. Dodajmy, iż ceny wynikające z Energy Price Guarantee będą miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy umowy "fixed deal" będą wyższe od rządowych stawek. W takim wypadku większość firm energetycznych – British Gas, Ovo (SSE), Octopus, EDF, E.on, Shell i Scottish Power – mają zezwalać na przejście na tańszą taryfę bez płacenia kar. Zwykle, klienci mają na to czas do 15 listopada. Jeśli z kolei na "fixed deal" zapłacisz mniej niż wynosi poziom Energy Price Guarantee, to siłą rzeczy rachunek nie może już zostać obniżony.

