Rząd radzi mieszkańcom Wysp, w jaki sposób mogą zaoszczędzić na rachunkach za energię

W UK ruszy niebawem kampania informacyjna, w której rząd udzieli porad mieszkańcom Wysp, jak najlepiej obniżyć zużycie energii i rachunki tej zimy. Oto niektóre sposoby, które według rządu pozwolą zaoszczędzić gospodarstwom domowym pieniądze i złagodzić kryzys energetyczny.

Przed Świętami Bożego Narodzenia ma ruszyć kampania informacyjna, na którą rząd przeznaczy 15 mln funtów i znajdą się w niej porady na temat tego, jak skutecznie obniżyć rachunki za energię tej zimy bez pogarszania komfortu mieszkania.

Kampania rządowa za 15 mln funtów

Sama kampania była długo w centrum debaty – a debatowało nad nią aż trzech premierów: Boris Johnson, Liz Truss i obecny szef rządu, Rishi Sunak. W dodatku bardzo podzieliła ona Partię Konserwatywną.

Rząd był gotowy do dania wcześniej zielonego światła dla kampanii wartej 15 mln funtów, podpisanej przez ówczesnego ministra ds. biznesu, Jacoba Reesa-Mogga, jednak została zablokowana ona przez Liz Truss z obawy, że zostanie to odebranie jako „niańczenie” obywateli.

W międzyczasie rządy europejskie rozpoczęły jednak serię podobnych kampanii, począwszy od nakłaniania społeczeństwa do obniżenia temperatury w domach, a skończywszy na wyłączaniu świateł w budynkach użyteczności publicznej.

John Musk, analityk banku inwestycyjnego RBC, powiedział:

- Rząd Wielkiej Brytanii bardzo późno zdał sobie sprawę, że najtańszym sposobem radzenia sobie z kryzysem energetycznym jest oszczędzanie energii.

Minister ds. mieszkalnictwa, Michael Gove, powiedział, że kampania nie będzie „niańczeniem i nie będzie protekcjonalna”, ale skieruje ludzi do „autorytatywnych źródeł porad” na temat zarządzania zużyciem energii. Źródła tych porad mogą obejmować też organy takie jak Ofgem, czy Energy Saving Trust (EST) i dostawców detalicznych. Poprzednio wiadomości tego typu były przekazywane przez gwiazdy telewizyjne, jak np. szefową kuchni, Delię Smith.

Nie jest jeszcze jasne, czy opracowanie kampanii zostanie zlecone agencji reklamowej, jednak dane z Tussell, który monitoruje przetargi rządowe, pokazują, że w maju dział biznesowy wystawił kontrakt o wartości do 30 milionów funtów na „świadczenie zakupu usług mediów” – od telewizji po media społecznościowe.

Przetarg na osobny czteroletni kontrakt o wartości do 1,5 miliona funtów na doraźne planowanie „związanej z kampanią działalności medialnej” dla ministerstwa został ogłoszony wiosną.

Osiem sposobów na zmniejszenie rachunków za energię

Rząd podaje osiem sposobów, które pozwolą zaoszczędzić do 420 funtów rocznie bez utraty komfortu – podaje „Times”. Oto niektóre z sugerowanych metod i szacunkowe roczne oszczędności, które da się według ministrów osiągnąć.

Zmniejszenie temperatury kotła – oszczędność 80 funtów

Około 23 mln gospodarstw domowych korzysta do ogrzewania i ciepłej wody z kotłów gazowych. Zmniejszenie temperatury zasilania kotła, przy której woda jest pompowana z kotła do grzejników nie obniży temperatury ciepłej wody z kranu, ale może zaoszczędzić pieniądze.

Większość kotłów dwufunkcyjnych jest ustawionych na temperaturę między 70 a 80 stopni Celsjusza, jednak najefektywniej pracują one przy temperaturze około 60 stopni Celsjusza.

Wyłączenie ogrzewania, gdy wychodzimy – oszczędność 105 funtów

Oczywistym sposobem na zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie rachunków jest upewnienie się, że nie ogrzewamy domu, gdy nikogo w nim nie ma. Według rządowych doradców w temacie oszczędzania, warto pomyśleć o wyłączeniu ogrzewania w momencie wychodzenia z domu, tak jak myślimy o zabraniu ze sobą kluczy czy portfela.

Wyłączenie kaloryferów w pustych pokojach – oszczędność 105 funtów

Oszczędnością jest także wyłączenie grzejników w pomieszczeniach, które nie są używane lub mało używane i może przynieść znaczne oszczędności. Jest to bardziej oczywista korzyść dla osób posiadających duże domy.

Wyłączenie niektórych urządzeń elektrycznych – oszczędność 55 funtów

Jest to szacunkowa roczna oszczędność wynikająca z szeregu drobnych działań takich jak wyłączanie urządzeń elektrycznych zamiast utrzymywanie ich w trybie czuwania. Raport „Timesa” nie opisuje szczegółowo tych sposobów, ale mogą one obejmować pamiętanie o wyłączaniu światła i unikanie użycia suszarki bębnowej i korzystanie ze stojaków do suszenia prania. Energy Saving Trust sugeruje, że te dwa sposoby mogą zaoszczędzić odpowiednio do 25 i 70 funtów rocznie.

Zamiana kąpieli na prysznic – oszczędność od 15 do 20 funtów

Analiza rządowa podobno przewiduje, że ci, którzy często się kąpią w wannie, mogą zaoszczędzić 15 funtów zamieniając jedną kąpiel w wannie w tygodniu na prysznic. Porady EST sugerują, że zamiana tylko jednej kąpieli tygodniowo na czterominutowy prysznic może zaoszczędzić 20 funtów rocznie na rachunkach.

Inwestowanie w dom

Różne organizacje od dawna argumentują, że najskuteczniejszym sposobem oszczędzania energii jest skuteczna izolacja domu. Podejrzewa się także, iż rządowa kampania będzie forsować tę metodę zachęcając do takich inwestycji jak izolacja strychu, izolacja ścian szczelinowych i termostatyczne zawory grzejnikowe.

