Rząd przeznaczy 1 mld funtów na modernizację domów w UK - ile będzie można dostać na remont?

Fot: Pxhere

Brytyjski rząd pomoże rodzinom o średnich dochodach w sfinansowaniu remontu swojego domu tak, aby stał się on bardziej energooszczędny. Program startuje w kwietniu 2023 roku. Na co mogą liczyć ci, którzy chcą zainwestować w swoje cztery ściany? Jakie wsparcie oferują brytyjskie władze?

Jak donosi „Guardian” minister. ds. biznesu Grant Shapps ma ogłosić w przyszłym tygodniu program wsparcia dla gospodarstw domowych planujących ulepszyć energooszczędność swojego domu. W jego ramach mają zostać zaoferowane dotacje do kwoty 15 tysięcy funtów. Ma potrwać trzy lata i rozpocząć się w kwietniu 2023 roku. W swoich założeniach zapewni wsparcie dla rodzin określanych, jako gospodarstwa domowe o średnich dochodach. Wartość całego programu ma wynieść miliard funtów. Środki te mogą zostać przeznaczone na termoizolacje ścian lub instalację inteligentnego sterowania ogrzewaniem. Z finansowania będą mogły skorzystać osoby mieszczące się w grupach podatkowych od A do D. Rządowe założenia zakładają objęcie finansowaniem do 70 000 domów w ciągu trzech lat. Środki mają pozwolić na pokrycie do 75% kosztów wszelkich modernizacji domów w zakresie efektywności energetycznej.

Rząd UK dorzuci się do remontu twojego domu

Nie jest żadną tajemnicą, iż znaczny nacisk na poprawę energooszczędność domów w UK pojawił się w związku z rosnącymi kosztami energii, sytuacją wynikła w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dla pełnego kontekstu trzeba dodać, iż zasoby mieszkaniowe Wielkiej Brytanii są najstarsze i należą do najmniej efektywnych energetycznie w Europie. Trudno dziwić się, że brytyjskie władze będą chciały wspomóc społeczeństwo w zmianie tego stanu rzeczy.

Jak czytamy na łamach „Guardiana” instalacja izolacji poddasza kosztuje od 455 do 640 funtów, w zależności od rodzaju nieruchomości. Decydując się na taką inwestycję, gospodarstwo domowe może zaoszczędzić od 330 do 590 funtów rocznie, zgodnie z Energy Saving Trust (EST). Izolacja ścian kosztuje od 580 do 1800 funtów i pozwala zaoszczędzić od 235 do 690 funtów rocznie.

Władze przeznaczą 1 miliardów funtów na poprawę energooszczędności.

Fundusze będą zarządzane przez dostawców energii, w przeciwieństwie do programu dotacji na zielone domy (Green Homes Grant), który został zlikwidowany w zeszłym roku i który oferował 5000 lub 10 000 funtów na instalację izolacji, lub niskoemisyjne ogrzewanie. Program jest częścią szerszej platformy, którą kanclerz Jeremy Hunt ogłosił w ramach Autumn Statement. Celem brytyjskiego rządu jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach i przemyśle o 15% do 2030 roku.

Przypomnijmy, Green Homes Grant to dofinansowanie rządowe, którego celem jest wsparcie tych remontów, dzięki którym brytyjskie domy będą bardziej energooszczędne. W ramach programu można otrzymać voucher o wartości do 5000 funtów — lub do 10 000 funtów dla gospodarstw o niskich dochodach — na pokrycie kosztów wprowadzenia energooszczędnych ulepszeń w domu.

Środki wystarczą na sfinansowanie remontu do 70 000 domów w ciągu trzech lat

Udoskonalenia mogą obejmować ocieplenie domu w celu zmniejszenia zużycia energii lub zainstalowanie niskoemisyjnego ogrzewania w celu zmniejszenia ilości dwutlenku węgla wytwarzanego w domu.

Z jakimi konkretnie oszczędnościami mielibyśmy do czynienia, o ile udałoby się zrealizować ten cel? W skali całego kraju byłoby to około 29 miliardów funtów, biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny lub 450 funtów w skali jednego domu. Oczekuje się, że rząd zatwierdzi przed Bożym Narodzeniem kampanię w mediach społecznościowych i reklamę o wartości 25 milionów funtów. Poprzednia próba przeprowadzenia publicznej kampanii informacyjnej na temat oszczędzania energii została podobno zablokowana przez administrację Liz Truss.

Kto będzie mógł skorzystać z tego programu?

