Rząd przedstawił w parlamencie "UK coronavirus bill" - brytyjskie władze mogą zyskać nadzwyczajne uprawnienia nawet do 2022 roku!

W dniu wczorajszym w brytyjskim parlamencie złożono projekt specjalnej ustawy umożliwiającej gabinetowi Borisa Johnsona skuteczniejszą walkę z pandemią koronawirusa. Debata w Izbie Gmina nad liczącym sobie 329 stron dokumentem rozpocznie się jednak dopiero w poniedziałek.

Prace w parlamencie nie rozpoczęły wczoraj, pomimo tego, że rząd naciskał, aby "UK coronvirus bill" wprowadzić w życie jak najszybciej, a debatę ograniczyć na minimum. Sugerowano nawet, że ustawa powinna zostać przyjęta... bez głosowania. Uzasadnienie? Partia Konserwatywna i tak ma dużą przewagę w Izbie Gmin, więc ryzyko nie przyjęcia ustawy jest niewielkie. Z kolei każde posiedzenie w Pałacu Westminsterskim stwarza ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa i ewentualnego zarażenia się brytyjskich posłów.

Przeczytaj też: Foreign Office "zamyka" Wielką Brytanię - mieszkańcy Wyspy z 30-dniowym "ZAKAZEM" podróżowania

A jakie konkretne rozwiązana zostały zaproponowane w ramach "UK coronvirus bill"? Oto zestawienie najważniejszych propozycji:

NHS zostanie wzmocniony z jednej strony emerytowanymi pracownikami służby zdrowia oraz opieki społecznej, a z drugiej studentami ostatnich lat kierunków medycznych, którzy pomogą w obecnym kryzysie. Zaznaczmy, że powrót do pracy emerytów nie odbije się negatywnie na ich uprawnieniach .

. Specjalne uprawnienia zostaną nadane oficerom policji i urzędnikom imigracyjnym. Otrzymają oni prawo do zatrzymywania ludzi i umieszczania ich w izolacji w celu ochrony zdrowia publicznego.

Dodatkowo, osoby u których podejrzewa się zarażenie wirusem Covid-19 będą mogły zostać zatrzymywane przez policjantów, urzędników imigracyjnych i pracowników służby zdrowia. Będą oni mogli przeprowadzić odpowiednie testy, a w razie gdy dana osoba by się nie zastosowała do ich poleceń, zostanie na nią nałożona grzywna sięgająca 1000 funtów.

Straż graniczna będzie miała możliwość czasowego zamknięcia lotnisk i węzłów komunikacyjnych. Rząd będzie mógł całkowicie ograniczyć lub zakazać zgromadzeń masowych w skali całego UK, a także zamknąć szkoły i inne placówki tego typu.

To tylko kilka wybranych propozycji, które pojawiają się w projekcie ustawy. Wiadomo również, że te nadzwyczajne uprawnienia zostałaby zniesione do dwóch lat. Minister zdrowia Matt Hancock zaznaczał, że są one jak najbardziej "proporcjonalne do zagrożenia, przed którym stoimy". Zaznaczmy, że poniedziałkowa debata w parlamencie ma odbyć się przy bardzo rygorystycznych środkach ostrożności. Być może także wtedy dowiemy się nieco więcej o sytuacji szkół w UK. Rząd zapewnia, że przedstawi bardziej konkretne plany w tej kwestii.

Przeczytaj też: Boris Johnson przedstawił mieszkańcom Wysp nowe wytyczne dotyczące koronawirusa

Jak w UK oceniane są te propozycje? "Niektóre środki, w szczęśliwszych czasach, wydają się drakońskie" - pisał Iain Watson na łamach BBC. "Pod względem politycznym sporu o treści tych zapisów nie będzie, ale istnieją obawy co do długości sytuacji wyjątkowej - wprowadzone teraz przepisy obowiązywałyby do dwóch lat. Rząd nalega, aby środki można było "włączać i wyłączać" w oparciu o porady medyczne" - podsumowuje Watosn.

Pojawiła się propozycja, aby parlament brytyjski miał uprawnienia do odnawiania zapisów "UK coronavirus bill" w każdym miesiącu.