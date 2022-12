Rząd przedłuża program pomocowy dla osób zaciągających kredyt hipoteczny

Rządowy program gwarancji hipotecznych, który pomaga kredytobiorcom w UK na tzw. wchodzenie na drabinę nieruchomości, ma zostać przedłużony o rok. Jak donosi serwis informacyjny BBC, mortgage guarantee scheme nie zostanie zamknięty w grudniu 2022.

Rządowy program gwarancji kredytów hipotecznych, który został uruchomiony 19 kwietnia 2021 roku, pomógł zwiększyć podaż pożyczek tego typu wśród gospodarstw domowych o dobrej zdolności kredytowej. Był on kontynuacją innego, bardzo udanego programu, a mianowicie Help to Buy: Mortgage Guarantee Scheme z 2013 roku, który pomógł wielu osobom w nabyciu pierwszej nieruchomości lub kupieniu większego domu po kryzysie finansowym w 2008 roku. Jego idea jest całkiem prosta — rząd oferuje pomoc na zakup domu, tym osobom lub rodzinom, których stać na comiesięczne spłacanie rat kredytu, ale nie mają możliwości lub środków, aby zebrać depozyt w odpowiednio dużej wysokości.





Brytyjski rząd nadal będzie pomagał kupującym nieruchomości

Mortgage guarantee scheme zapewnia wsparcie dla tych osób dysponujących kapitałem w wysokości 5% depozytu, którzy chcą kupić nieruchomość do kwoty 600 000 GBP. Mogę one starać się o kredyt hipoteczny w wysokości 95% wartości swojego przyszłego lokum. Pierwotnie program ten miał się zakończyć pod koniec grudnia, ale brytyjski rząd chce go wydłużyć, aby pomóc kupującym „przetrwać trudne czasy”.

„Ciężko pracującym rodzinom, stojącym w obliczu dzisiejszych trudnych warunków ekonomicznych trzeba pomagać w zabezpieczaniu finansów na na zakup ich pierwszego domu” - komentował cytowany na łamach serwisu informacyjnego BBC, główny sekretarz skarbu John Glen. „Rozszerzenie tego programu oznacza, że ​​tysiące innych mają szansę skorzystać z tej okazji. Rząd w ten sposób również wspiera rynek [nieruchomości], gdy przechodzimy przez te trudne czasy”.

Program gwarancji kredytów hipotecznych zostanie przedłużony

95-procentowe kredyty hipoteczne są często postrzegane przez banki jako bardziej ryzykowne, ponieważ istnieje ryzyko, że ludzie, którzy je zaciągnęli, są zadłużeni powyżej wartości ich domu. W ramach programu rząd przejmuje część ryzyka i rekompensuje pożyczkodawcy część pożyczki, jeśli nieruchomość zostanie przejęta. Według danych władz na mortgage guarantee scheme skorzystało ponad 24 000 gospodarstw domowych. Niektórzy brokerzy sugerowali, że program spełnił swoje zadanie, wprowadzając na rynek więcej kredytów hipotecznych o niskich depozytach, ale inni sugerowali, że tylko niewielka liczba pożyczkodawców skorzystała z tego programu, jak czytamy na łamach BBC.

Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną wielu dostawców kredytów hipotecznych na ogół współpracuje po prostu z osobami o regularnych dochodach, niezależnie od jakichkolwiek zachęt rządowych. Według obecnych prognoz w najbliższym czasie można oczekiwać, że bezrobocie w UK będzie rosło, a rynek mieszkaniowy spowolni, i to znacznie. Niedawne badanie przeprowadzone przez Building Societies Association wykazało, że tylko 14% osób uważa, że teraz jest dobry moment na zakup nieruchomości, wobec 47%, które ma zupełnie inne zdanie na ten temat.

W perspektywie 2023 można spodziewać się spowolnienia na rynku nieruchomości

Przypomnijmy, w chwili obecnej ceny domów w UK spadają. Średnia cena nieruchomości w listopadzie 2022 roku wyniosła 285 579 GBP, co oznacza spadek o 2,3% w porównaniu z przeciętną wartością 292 406 GBP z października 2022 roku, jak wynika z danych banku Halifax. Oznacza to, że mamy do czynienia z największym miesięcznym spadkiem tego indeksu od momentu, gdy mieliśmy do czynienia z krachem finansowym w 2008 roku. Roczna stopa wzrostu cen domów na Wyspie zwolniła do poziomu 4,7% w zeszłym miesiącu, w porównaniu z 8,2% w październiku. Ze spowolnieniem w tym zakresie mamy do czynienia w niemal wszystkich obszarach Anglii, z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju, a także w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.

Zdaniem Kim Kinnaird, dyrektor Halifax Mortgages, aktualnie rynek nieruchomości w Wielkiej Brytanii może przechodzić okres „normalizacji”. Zmiany cen domów w przyszłym roku będą zależeć od takich czynników jak rosnące koszty utrzymania i wyniki gospodarki. „Chociaż spodziewano się spowolnienia rynku, biorąc pod uwagę znane trudności gospodarcze, po tak dużej inflacji cen domów w ciągu ostatnich kilku lat (+19% od marca 2020 r.) spadek, który miał miejsce w tym miesiącu, odzwierciedla najgorszą zmienność rynku w ostatnich miesiącach” - komentowała Kinnaird dla „Guardiana”.

Ceny domów w UK (nadal!) spadają

Przypomnijmy, że jeszcze w październiku eksperci przewidywali, że ceny domów w Wielkiej Brytanii spadną o co najmniej 10% w 2023 roku. Analitycy Credit Suisse ostrzegają, że wyższe stopy procentowe, inflacja i ryzyko recesji mogą doprowadzić do spadku cen domów w Wielkiej Brytanii o 10-15% w przyszłym roku. Andrew Wishart, starszy ekonomista ds. nieruchomości w Capital Economics, również przewidział spadek cen domów o 10-15% w 2023.

