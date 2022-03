Rząd poprosi Brytyjczyków o otwarcie swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną?

Fot. Getty

Czy rząd Borisa Johnsona zwróci się do Brytyjczyków o otwarcie swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną? Już w poniedziałek szczegóły w tym względzie ma przedstawić minister ds. wyrównywania szans, Michael Gove.

Wielka Brytania ogłosiła do tej pory uruchomienie dwóch programów wizowych dla uciekających przed wojną Ukraińców – rozszerzony system wiz rodzinnych i system sponsorowanych wiz humanitarnych. Jeśli chodzi o ten pierwszy program, to został on właśnie uproszczony przez minister spraw wewnętrznych Priti Patel, która obiecała, że od przyszłego tygodnia Ukraińcy dysponujący paszportami i posiadający już na Wyspach rodzinę, będą mogli wjechać do kraju po uzyskaniu wizy online (wszelkie dodatkowe formalności, w tym zostawienie danych biometrycznych, będą oni mogli dokonać już na miejscu). Jeśli zaś chodzi o program wiz humanitarnych, to szczegóły w tej sprawie minister ds. wyrównywania poziomów, Michael Gove, ma przedstawić już w poniedziałek.

Uchodźcy będą się mogli kontaktować z Brytyjczykami za pomocą specjalnej strony internetowej?

Jak donosi „The Daily Telegraph”, rząd zamierza uruchomić specjalną infolinię i stronę internetową, za pomocą których osoby prywatne, organizacje charytatywne, firmy i lokalne grupy społeczne będą mogły oferować pokoje osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. - W poniedziałek minister ds. wyrównywania poziomów przedstawi program, który pozwoli tu ludziom przyjechać, więc [jeśli Brytyjczycy] będą chcieli powitać uchodźców w swoich domach, to będą to mogli zrobić – poinformował Boris Johnson na antenie Sky News.

Jakie prawa Ukraińcy będą mieli w UK?

Uchodźcy z Ukrainy, którzy wjadą do UK, korzystając z jednego z powyższych programów pomocowych, będą mogli zostać na Wyspach przez okres 12 miesięcy (okres ten być może zostanie wydłużony, ale jest to na razie wstępne rozwiązanie). W trakcie pobytu w UK Ukraińcy będą mieli prawo podjąć pracę, pobierać świadczenia społeczne i będą mieli dostęp do wszelkich usług publicznych.