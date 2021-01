Rząd podejmie decyzję ws. poluzowania lockdownu w marcu, a do końca września zapewni szczepienia każdemu dorosłemu w UK, podał Dominic Raab

Jak poinformował Dominic Raab – rząd zapewni szczepienia przeciwko Covid-19 wszystkim dorosłym osobom w UK do końca września. Minister podkreślił także, że decyzja w sprawie ewentualnego poluzowania lockdownu zostanie podjęta dopiero w marcu.

Ze względu na pogarszającą się z każdym dniem sytuację epidemiczną na Wyspach, brytyjski rząd podjął decyzję o przyspieszeniu szczepień, aby każda osoba dorosła w UK otrzymała możliwość zaszczepienia się przeciwko Covid-19 do końca września.

Masowe szczepienia

Jak powiedział Dominic Raab w wideorozmowie przeprowadzonej specjalnie dla Andrew Marr Show:

- Plan jest taki, aby zaszczepić pierwsze 15 milionów najbardziej bezbronnych osób pierwszą dawką do płowy lutego. Potem wczesną wiosną chcemy zaszczepić kolejnych 17 milionów. Wtedy też będziemy mieć zaszczepionych 99 proc. osób objętych największym ryzykiem śmierci w wyniku koronawirusa. Z kolei całej populacji dorosłych chcemy zaoferować pierwsze szczepienia do końca września. Taki jest plan działania. Uważamy, że będziemy w stanie to zrobić.

Poluzowanie lockdownu

Dominic Raab powiedział także, że rząd „ma nadzieję podjąć decyzję” w sprawie stopniowego poluzowania lockdownu w Anglii wczesną wiosną. Minister ma nadzieję, że niektóre restrykcje będą mogły zostać złagodzone w marcu, aby „kraj mógł wrócić do normalności”.

Wcześniej, gdy Boris Johnson zapowiedział wprowadzenie trzeciego lockdownu, zakładał poluzowanie restrykcji w połowie lutego, jednak szybko wycofał się z tej deklaracji.