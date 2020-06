Rząd podał nowe regulacje dla pasażerów samolotów w UK. Lepiej podróżować bez bagażu podręcznego

Ma to zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem.

Brytyjski rząd wydał nowe regulacje na następnych parę miesięcy dla mieszkańców Wysp podróżujących samolotem. Wśród jednych z zaleceń dla pasażerów znalazła się rezygnacja z bagażu podręcznego.

Od lipca mają zostać wznowione loty wielu linii m.in. Ryanaira, easyJet czy British Airways, które do tej pory funkcjonowały w limitowanym programie lub wcale. Powrót do normalnego harmonogramu lotów nastąpi jednak na innych zasadach niż dotychczas, aby możliwe było zachowanie względnego bezpieczeństwa na pokładzie w czasie trwającej pandemii.

Przeczytaj też: Oto 5 kluczowych zasad dotyczących lockdownu, które wchodzą w życie od 15 czerwca w Anglii

Rząd odradza bagaż podręczny

Zgodnie z rządowym zaleceniem dla pasażerów samolotów rezygnacja z bagażu podręcznego miałaby zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem. Pasażerom radzi się, aby wzięli ze sobą bagaż, który trafiłby do luku i zrezygnowali z podręcznego. Ma to także usprawnić odprawę oraz opuszczenie przez pasażerów samolotu po wylądowaniu. Niestety - jak wiemy - bagaż standardowy to większe koszty...

Noszenie maseczek na pokładzie

Nowe regulacje uwzględniają także konieczność noszenia maseczek zakrywających twarz na pokładzie samolotu, a także - w miarę możliwości - unikanie opuszczania swojego miejsca w trakcie lotu, np. do toalety. Ponadto wszystkie linie lotnicze zachęcane są do tego, aby redukowały do niezbędnego minimum kontakt bezpośredni załogi z pasażerami na pokładzie. Nowe zasady dotyczą wszystkich linii lotniczych w UK.

Przeczytaj również: Ryanair znosi opłatę za zmianę rezerwacji lotu. Zobacz, kto i kiedy będzie mógł z tego skorzystać