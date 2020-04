Rząd ogłosił zmiany w dopłatach do wynagrodzeń dla przymusowo urlopowanych pracowników w UK. Będzie korzystniej!

Fot. Getty

Rząd brytyjski przychylił się do argumentów podnoszonych przez ekspertów i organizacje walczące o prawa pracownicze, i zdecydował się poszerzyć krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Coronavirus Job Retention Scheme. Z dopłat do wynagrodzeń będą mogły zatem skorzystać tysiące pracowników pomiętych wcześniej w programie pomocowym.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami pracodawca mógł wnioskować o dopłatę do wynagrodzenia przymusowo urlopowanego pracownika jedynie wówczas, gdy ten znajdował się na jego liście płac najdalej w dniu 28 lutego 2020 r. Szybko jednak okazało się, że zapis ten (mający na celu ukrócenie oszustw) jest krzywdzący dla całej rzeszy pracowników, którzy zmienili pracę lub zostali zwolnieni. Tysiące ludzi znalazło się w krytycznej dla siebie sytuacji – z jednej strony nie mieli oni prawa otrzymać od nowych pracodawców wynagrodzenia w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme, a z drugiej strony mieli niewielkie szanse na to, by poprzedni pracodawcy przywrócili ich do pracy. Kanclerz skarbu dał pracodawcom możliwość przywrócenia do pracy zwolnionych z początkiem marca pracowników, bez straty dla nich, ale wielu na taki ruch i tak się nie zdecydowało.

Rząd brytyjski przychylił się do tych argumentów i zmienił datę graniczną z 28 lutego na 19 marca. Oznacza to, że pracodawcy będą mogli wystąpić o dopłatę do wynagrodzenia dla wszystkich tych pracowników, którzy znajdowali się na ich liście płac na dzień do 19 marca włącznie. Wszyscy przymusowo urlopowani pracownicy otrzymają 80 proc. dotychczasowej, miesięcznej pensji (od wynagrodzenia zostaną też zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie emerytalne) lub max. £2500, jeśli ich miesięczna pensja przekracza tę sumę. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie także pisemne poinformowanie pracownika o wysłaniu go na przymusowy urlop (min. 3 tygodnie), w trakcie którego nie może on wykonywać żadnej pracy przynoszącej dochód firmie.