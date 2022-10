Rząd może przyspieszyć wzrost wieku emerytalnego. Jak będzie przebiegał w najbliższych latach?

Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 66 lat i do roku 2028 ma wzrosnąć do 67 lat, a do roku 2046 do 68 lat. Pojawia się coraz więcej opinii, że Liz Truss chce przyspieszyć wzrost wieku emerytalnego.

Miliony pracowników w Wielkiej Brytanii mogą mieć opóźnione przejście na emeryturę, gdyż ministrowie zastanawiają się nad podniesieniem wieku emerytalnego do 68 lat w 2035 roku.

Wzrost wieku emerytalnego

Wiek emerytalny wynosi obecnie 66 lat i stopniowo wzrasta w przypadku mężczyzn i kobiet. Między rokiem 2026 a 2028 osiągnie poziom 67 lat, a następnie wzrośnie do 68 lat między 2044 a 2046 rokiem. Przeprowadzenie przeglądu, który zostanie zakończony raportem do maja przyszłego roku, ma na celu podniesienie wieku emerytalnego z 68 lat do 2037-39 roku.

Według „The Sun” ministrowie zastanawiają się nad podwyższeniem wieku emerytalnego do 68 lat w połowie lat trzydziestych, eksperci twierdzą, że dokładnie w 2035 roku. Informacja ta pojawiła się kilka godzin po tym, jak Liz Truss odmówiła wykluczenia szybszego wzrostu wieku emerytalnego.

Zapytana o to, czy podniesie wiek emerytalny powyżej 67 lat, premier powiedziała:

- Prosicie mnie o spekulacje na temat wszelkiego rodzaju decyzji, które nie zostały jeszcze podjęte. (…) Mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją międzynarodową, spowolnieniem światowej gospodarki, więc tak, zrobię wszystko, aby rozwiązać te problemy.

Jak wygląda wzrost wieku emerytalnego w UK?

Zgonie z ustawą o emeryturach (Pensions Act) z 2007 roku, wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet wzrośnie w latach 2044-2046 z 67 do 68 lat. Pojawia się coraz więcej głosów, że ministrowie wzrost ten mogą przenieść już na przyszłą dekadę, aby zasilić budżet.

Ustawa o emeryturach z 2014 roku wymaga od rządu regularnego przeglądu wieku emerytalnego. Raport z następnego przeglądu musi zostać opublikowany do 7 maja 2023 roku.

Poprzedni przegląd przeprowadzony przez Sir Johna Cridlanda w marcu 2017 r. sugerował podniesienie wieku emerytalnego do 68 lat w latach 2037–2039, a eksperci obawiają się, że może zostać on wprowadzony nawet wcześniej.

