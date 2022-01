Rząd Irlandii Północnej planuje znacząco ograniczyć wymóg okazywania paszportów covidowych. Zniesione mają też zostać restrykcje

Fot. Getty

Północnoirlandzka egzekutywa przygotowuje się do zniesienia restrykcji wprowadzonych w grudniu w celu ograniczenia zakażeń nowym wariantem Omikron. Władze chcą też znacząco ograniczyć wymóg okazywania w różnych miejscach paszportów covidowych.

Wszystko wskazuje na to, że w Irlandii Północnej już w najbliższych dniach zostaną znacząco poluzowane restrykcje covidowe. Zwolennikiem daleko idącego znoszenia obostrzeń jest przede wszystkim Pierwszy Minister Paul Givan, który przyznaje w mediach wprost, że gdyby to zależało od niego, to on zniósłby całkowicie wymóg okazywania certyfikatów covidowych gdziekolwiek. Ale ponieważ Demokratyczna Partia Unionistyczna nie rządzi w Irlandii Północnej sama, to Paul Givan musi się także w tym względzie liczyć z opinią ministrów z innych partii politycznych.

Dotychczasowe covidowe restrykcje w Irlandii Północnej

Przepisy wymagające od ludzi okazywania certyfikatów covidowych w celu wejścia do hotelu, restauracji, pubu, klubu nocnego czy też w celu wzięcia udziału w większej imprezie (kulturalnej, sportowej), zostały wprowadzone w listopadzie zeszłego roku. Osoby nieposiadające certyfikatu szczepień mogły też okazać dowód przechorowania Covid-19 w nieodległej przeszłości albo negatywny test przepływu bocznego. Następnie, z uwagi na błyskawicznie rozprzestrzeniający się po Wyspach wariant Omikron, 26 grudnia w Irlandii Północnej zostały zamknięte do odwołania wszystkie kluby nocne, a w pozostałych lokalach zakazano tańców i wprowadzono serwis przy stole. Teraz jednak północnoirlandzka egzekutywa prawdopodobnie zniesie większość tych obostrzeń.

- Nie popieraliśmy wprowadzenia [tych restrykcji jako DUP – przyp.red.] i ja nie popieram ich w żadnej sytuacji – zaznaczył na antenie BBC Radio Ulster Paul Gavin. I dodał: - Chciałbym, aby [restrykcje] zostały całkowicie zniesione, ponieważ nie wierzymy, że istnieją dowody, które uzasadniają ich wprowadzenie. Uważamy, że było to niezwykle kontrowersyjne i rozpraszające w czasach, gdy powinniśmy się byli koncentrować na kluczowych komunikatach dotyczących zdrowia publicznego, które faktycznie przynosiły efekt.