Rząd opracowuje plan powrotu do pracy mieszkańców Wysp. Zobacz, jakie zalecenia mogą nas obowiązywać

Rozmowy, które rozpoczęli ministrowie ze związkami zawodowymi i liderami biznesu związane są z koniecznością opracowania zasad dotyczących powrotu do pracy osób, które zostały wysłane na przymusowe urlopy. Wiąże się to także z obawami, że wielu pracowników będzie się bało powrotu do pracy.

W ciągu następnych dni minister ds. biznesu, Alok Sharma będzie przewodniczył spotkaniom, które odbędą się z przedstawicielami różnych sektorów przemysłowych w UK, a ich powodem są rosnące obawy w Whitehall dotyczące tego, że nawet, gdy rząd poluzuje regulacje związane z lockdown, wiele osób będzie się obawiało powrotu do pracy.

W swoim najnowszym wystąpieniu Boris Johnson powiedział, że Wielka Brytania ma szansę poradzić sobie z koronawirusem, jednak znajduje się w „momencie największego ryzyka”. Premier obiecał także „odpalić silniki ogromnej brytyjskiej gospodarki” tak szybko, jak to będzie możliwe.

Wśród kwestii, które są obecnie omawiane przez ministrów, związki zawodowe oraz liderów biznesowych w sprawie powrotu ludzi do pracy, znalazły się m.in. korzystanie z maseczek ochronnych, środków dezynfekujących do rąk w środkach transportu, czy zasada dystansu społecznego.

Jak podaje „The Guardian”, wcześniej brytyjski rząd nie poświęcał zbyt wiele czasu grupom biznesowym czy związkom zawodowym, jednak obecnie – w czasie rosnącego kryzysu – współpracuje on z nimi bardzo intensywnie.

Ministrowie uważają także, że ponowne otwarcie szkół i przekonanie rodziców, że ich dzieci są bezpieczne, jest niezbędnym krokiem, aby umożliwić wielu osobom powrót do pracy. Wiadomo jednak, że szkoły nie zostaną otwarte do czerwca.