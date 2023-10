Praca i finanse Rząd chce zaostrzyć wydawanie zwolnień lekarskich. By więcej osób zostało w pracy

Rząd planuje zdecydowane zaostrzenie przepisów dotyczących wydawania zwolnień lekarskich. Obecnie, według rządzących, lekarze przyznają je niemal automatycznie. A chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności leczyć ludzi potrzebujących pomocy, a nie uznawać ich od razu za niezdolnych do pracy.

Będzie trudniej o zwolnienie lekarskie w UK?

Minister ds. Pracy i Emerytur Mel Stride wespół z Ministrem Zdrowia Steve’m Barclay’em chcą ograniczyć branie przez pracowników zwolnień lekarskich. A tym samym chcą ograniczyć koszty, jakie z tytułu tych zwolnień ponosi całe społeczeństwo. Na niedawnym zjeździe Partii Konserwatywnej w Manchesterze Mel Stride ujawnił, że lekarze pierwszego kontaktu wypisują swoim pacjentom zwolnienie lekarskie w aż 90 proc. przypadków. Większość GP’s uznaje pacjentów za „niezdolnych do jakiejkolwiek pracy” z uwagi na „brak czasu”, by bliżej zająć się każdym z nich. Obecnie lekarze pierwszego kontaktu mogą zaklasyfikować swoich pacjentów do dwóch grup. Albo jako osoby niezdolne do pracy, albo jako osoby potencjalnie zdolne do wykonywania swoich obowiązków, ale pod warunkiem, że wprowadzone zostałyby pewne zmiany. Do tych ostatnich należą m.in. bardziej elastyczne godziny pracy lub zmiana charakteru/ilości obowiązków.

Rządzący zwracają jednak uwagę na to, że wielu lekarzy pierwszego kontaktu nie ma zwyczajnie czasu na to, żeby nakreślić zmiany, które pozwoliłyby pracownikowi nadal wykonywać swoje obowiązki. Znacznie łatwiej i szybciej jest im po prostu uznać, że ich pacjenci do pracy w danym momencie zdolni nie są.

Pracownikom potrzebna jest kompleksowa pomoc

Mel Stride nie ma wątpliwości, że wiele można zmienić, by zatrzymać ludzi w pracy. – Chcę to zmienić. Chcę zmienić to w taki sposób, aby osoba, która przychodzi [do lekarza], a której można pomóc, mogła osiągnąć jakieś porozumienie. By otrzymała wsparcie zdrowotne oraz wsparcie doradcy ds. pracy. W tym konkretnym momencie. I by nie trzeba było kontynuować tej utartej ścieżki – zaznaczył minister.

Partia Konserwatywna chce, by przy wydawaniu zaświadczenia o zdolności lub braku zdolności pracownika do pracy brał udział najbardziej odpowiedni specjalista. Lekarz lub urzędnik. Może to być m.in. specjalista medycyny pracy lub specjalista ds. zdrowia psychicznego, doradca zawodowy w Jobcentre lub tzw. doradca życiowy, który pomógłby się pracownikowi uporać chociażby z długami.

