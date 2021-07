Rząd brytyjski nałoży podatek od cukru i soli? To może kosztować rodzinę w UK nawet £240 rocznie

Eksperci National Food Strategy twierdzą, że to jedyny sposób na walkę z kryzysem zdrowotnym i klimatycznym

Pierwszy od 70 lat, kompleksowy przegląd systemu żywnościowego w Anglii, nie pozostawia złudzeń. Jeśli Anglicy chcą skutecznie zawalczyć z kryzysem zdrowotnym i klimatycznym, to muszą nie tylko znacząco ograniczyć spożycie mięsa, ale też mocno zredukować poziom konsumowanego cukru i soli.

Raport przygotowany przez National Food Strategy stanowi pierwszy od 70 lat, całościowy przegląd systemu żywnościowego w Anglii (obejmującego surowce, procesy i elementy infrastruktury związane z rolnictwem, handlem, transportem i sprzedażą detaliczną, a także z konsumpcją produktów żywnościowych). Niestety wnioski z raportu nie napawają optymizmem – w końcu, jak ustalili eksperci, zła dieta przyczynia się w Anglii do ok. 64 000 zgonów rocznie i kosztuje kraj nawet £74mld. Aby skutecznie zawalczyć z pełzającym kryzysem zdrowotnym, a także z groźnymi zmianami klimatu, mieszkańcy Anglii musieliby w ciągu dekady ograniczyć spożycie mięsa o 30 proc., zmniejszyć spożycie żywności bogatej w tłuszcze nasycone, sól i cukier o 25 proc. i zwiększyć konsumpcję warzyw i owoców o 50 proc.

Czy rząd UK podniesie podatki?

Wnioski z raportu są jednoznaczne, natomiast pozostaje pytanie, w jaki sposób zachęcić mieszkańców Wysp do przejścia na zdrowszą dietę. I tu prawdopodobnie jedynym wyjściem jest podniesienie podatku od niezdrowych produktów. Eksperci National Food Strategy rekomendują, by ustanowić podatek w wysokości £3 za kilogram cukru i £6 za kilogram soli sprzedawanych hurtowo w celu produkcji przetworzonej żywności, a także sprzedawanych restauracjom i firmom cateringowym. Z raportu wynika, że zalecenia te kosztowałyby £1,4 mld rocznie, ale i przyniosłyby Skarbowi Państwa dochody rzędu £2,9 - £3,4 mld rocznie (długoterminowe korzyści ekonomiczne zostały oszacowane na poziomie ok. £126 mld). Z kolei część środków uzyskanych przez zwiększenie podatku od soli i cukru mogłaby zostać wykorzystana na finansowanie posiłków w szkołach dla ponad 1 mln potrzebujących dzieci, a także na zapewnienie zdrowej żywności rodzinom o niskich dochodach i finansowanie dzieciom zajęć wakacyjnych.

Krytycy raportu National Food Strategy grzmią jednak, że obłożenie dodatkowym podatkiem cukru i soli spowodowałoby ogromne obciążenie dla domowych budżetów. Tzw. „podatek od przekąsek”, czyli podatek od słodkich i słonych produktów żywnościowych, mógłby zwiększyć rachunki gospodarstw domowych za zakupy o nawet £3,4 mld rocznie. Dla jednej czteroosobowej rodziny koszt takiego eksperymentu wyniósłby ok. £240 rocznie.