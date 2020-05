Rząd Borisa Johnsona szykuje się do dalszego poluzowania lockdownu. Co zacznie funkcjonować od początku czerwca?

Fot. Getty

Z początkiem przyszłego tygodnia rząd Borisa Johnsona najprawdopodobniej ogłosi dalsze luzowanie lockdownu. W związku ze stałym zmniejszaniem się liczby nowych przypadków COVID-19, od początku czerwca będziemy mogli w UK najprawdopodobniej zrobić zakupy na targowiskach i odwiedzić zabytki oraz tereny chronione przez National Trust.

Wszystko wskazuje na to, że już z początkiem czerwca zrobimy w UK zakupy na targowisku na świeżym powietrzu, a także odwiedzimy zabytki, ogrody i rezerwaty przyrody pozostające pod nadzorem National Trust. Ale to jeszcze nie wszystko, z informacji, do których dotarł dziennik „The Sun” wynika, że rząd Borisa Johnsona planuje nam także pozwolić od przyszłego miesiąca spotykać się na imprezach w przydomowych ogródkach i robić zakupy w sklepach, które oferują artykuły inne niż te zaliczane do artykułów pierwszej potrzeby (tzw. non-essential shops).

- Dowody naukowe wskazują, że prawdopodobieństwo zakażenia na zewnątrz jest znacznie mniejsze. Połączenie świeżego powietrza i słońca jest szkodliwe dla wirusa i jednocześnie bezpieczniejsze dla ludzi. Dlatego szykujemy się na 'otwarcie' przestrzeni otwartych. Ale wszystko musi się odbywać powoli. Dystans społeczny nadal musi zostać zachowany, a jeśli pojawi się jakakolwiek oznaka, że wskaźnik zachorowań ponownie wzrasta albo jeśli ludzie będą się gromadzić w dużych grupach, to premier wstrzyma [luzowanie lockdownu] – zaznaczył na łamach „The Sun” polityk z kręgów rządowych.