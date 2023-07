Rynek pracy w Wielkiej Brytanii a Brexit

artykuł sponsorowany

Imigracja była w centrum kampanii Brexit, a nowy system post-Brexit skończyl swobodny przepływ ludzi, wprowadzając nowy system, który faworyzuje wykwalifikowanych pracowników niezależnie od ich kraju pochodzenia. Jednak w następstwie pandemii pojawiły się duże niedobory siły roboczej w służbie zdrowia i opiece społecznej, transporcie i hotelarstwie, ponieważ wielu obcokrajowców z UE opuściło Wielką Brytanię, a brak aktywności zawodowej wzrósł o ponad pół miliona.

Według najnowszych danych ONS saldo migracji w UK osiągnęło w 2022 roku najwyższy poziom w historii – 606 000, jednak rynek pracy nadal narzeka na niedobory pracowników. Czy nowy system jest bardziej restrykcyjny, szkodliwy dla sektorów zależnych od migracji? A może bardziej liberalny, ogólnie podnoszący liczby? Teraz, gdy od restrykcji związanych z pandemią minęły już ponad dwa lata, można dokonać wstępnej oceny wpływu na brytyjski rynek pracy.

Duży niedobór pracowników spoza Wielkiej Brytanii występuje w sektorach, które nieproporcjonalnie zatrudniają mniej wykwalifikowanych pracowników. Występują duże niedobory pracowników pochodzących z UE w sektorach transportu i magazynowania, handlu hurtowego i detalicznego, zakwaterowania i żywności, produkcji, budownictwa oraz administracji i wsparcia.

Wszystko to składa się na duży spadek podaży pracy w tych sektorach. W sektorach bardziej wykwalifikowanych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja i ICT, więcej pracowników spoza UE z nawiązką zrekompensowało straty pracowników z UE; dotyczy to zwłaszcza opieki zdrowotnej, gdzie nowy system jest szczególnie liberalny.

Obywatele UE nie mają już automatycznego prawa do pracy w Wielkiej Brytanii i muszą ubiegać się o wizy wraz z obywatelami reszty świata. Warunki nowego systemu, choć liberalne, są zbyt uciążliwe, aby zrekompensować utratę swobodnego przepływu w sektorach gospodarki o niskich kwalifikacjach, co przyczynia się do niedoborów siły roboczej. Pracodawcy w tych sektorach mogą zareagować, podnosząc płace i ceny, ograniczając produkcję lub inwestując w automatyzację.

Ale prawdopodobna jest pewna kombinacja wyższych płac i cen oraz mniejszej produkcji, zwłaszcza w pracy, którą trudno zautomatyzować. Jeśli ten rząd lub przyszłe rządy uznają, że jest to problematyczne, mogą ułatwić imigrantom przemieszczanie się do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, zwłaszcza poprzez obniżenie kosztów wiz i zmniejszenie – lub wyeliminowanie imigracyjnej opłaty.

Zawody, które tradycyjnie składały się w dużej części z pracowników UE, muszą teraz dostosować się do nowych przepisów imigracyjnych. Migranci przybywający do Wielkiej Brytanii na wizach pracowniczych muszą teraz wykazać, że spełniają wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego na poziomie B1, w oparciu o ich kraj pochodzenia, kwalifikacje nauczane w języku angielskim lub zdanie zatwierdzonego testu językowego.

Niektóre z tych zawodów nie spełniają również wymagań dotyczących wiz dla wykwalifikowanych pracowników lub globalnej mobilności. Te kategorie wiz zazwyczaj mają minimalne wymagania dotyczące wynagrodzenia odpowiednio w wysokości 25 600 GBP i 42 400 GBP. Oprócz wymagań dotyczących wynagrodzenia, stanowiska muszą być dopasowane do kodów Standardowej Klasyfikacji Zawodów na poziomie RQF3 lub wyższym, co odpowiada poziomowi A.

Wiele zawodów praktycznych jest postrzeganych jako zawody o niższych kwalifikacjach, takie jak stolarstwo, tynkarstwo i budownictwo. Braku pracowników w tych zawodach nie da się wypełnić wydawaniem wiz dla pracowników wykwalifikowanych. Wszystkie brytyjskie firmy, które chcą zatrudniać wykwalifikowanych pracowników spoza Wielkiej Brytanii, którzy nie mają prawa do pracy lub zamieszkania w Wielkiej Brytanii, potrzebują licencji sponsora, aby zachować zgodność z prawem.

Sponsorowanie wykwalifikowanego pracownika wiąże się z wieloma opłatami, których przedsiębiorstwa korzystające z pracowników migrujących z UE nie musiały wcześniej brać pod uwagę. Kandydaci nie mogą rozpocząć pracy, dopóki ich wnioski nie zostaną rozpatrzone pozytywnie, co zajmuje dużo czasu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych konsekwentnie ma problemy z dotrzymywaniem własnych standardowych ram czasowych na decyzje, szczególnie od czasu pandemii Covid-19.

Wiza dla wykwalifikowanych pracowników umożliwia wnioskodawcom pobyt w Wielkiej Brytanii w celu wykonywania kwalifikującej się pracy u zatwierdzonego sponsora/pracodawcy. Jeśli Ty lub Twoja najbliższa rodzina pochodzicie z Polski i zamieszkaliście w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r., możecie ubiegać się o status zasiedlenia. Oznacza to, że nie musicie mieć wizy, aby pracować w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś wykwalifikowanym pracownikiem w UE i chcesz wjechać do Wielkiej Brytanii, aby wykonywać specjalistyczną pracę, musisz być sponsorowany przez pracodawcę z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Poza tym musisz spełnić następujące kryteria kwalifikacyjne, aby ubiegać się o wizę dla wykwalifikowanych pracowników:

• Musisz mieć ukończone 18 lat

• Do pracy, którą zamierzasz wykonywać, potrzebujesz ważnego Certyfikatu Sponsorowania (CoS)

• Twoja praca to prawdziwy wakat

• Otrzymasz wynagrodzenie równe lub przekraczające ogólny próg wynagrodzenia i „stawkę roboczą” dla Twojego zawodu

• Twój sponsor uiścił wymaganą opłatę

• Możesz wykazać się znajomością języka angielskiego (przynajmniej na poziomie CEFR B1)

• Możesz utrzymać finansowo siebie i swoją rodzinę bez polegania na funduszach publicznych

• Możesz przedstawić zaświadczenie z rejestru o niekaralności

• Możesz przedstawić ważny certyfikat TB

Jeśli chcesz pracować w Wielkiej Brytanii, musisz udowodnić, że znasz język angielski na poziomie co najmniej B1. Możesz to zrobić, przystępując do egzaminu z języka angielskiego SELT B1 – LanguageCert IESOL SELT B1, który jest jednym z zatwierdzonych przez rząd Wielkiej Brytanii testów z języka angielskiego dla wszystkich wiz i imigracji. Oto, co musisz wiedzieć o teście:

Test zatwierdzony przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 2019 r. – zaufały mu tysiące osób przystępujących do testu w ponad 120 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

Dostępny w ponad 200 lokalizacjach testowych, dla zapewnienia elastyczności planowania testów — wybierz datę i godzinę, które Ci odpowiadają, do 24 godzin przed testem.

Superszybkie wyniki — uzyskaj oficjalne wyniki w ciągu zaledwie 5 dni roboczych.

Dlatego LanguageCert koncentruje się na jak największym wspieraniu osób przystępujących do testu, oferując doskonałą obsługę klienta online i w centrach egzaminacyjnych. Oferują również bezpłatne materiały przygotowawcze dla zdających. Gotowi na Wielką Brytanię? Niezależnie od tego, czy masz już status osiedleńca, planujesz ubiegać się bezpośrednio o obywatelstwo brytyjskie lub wizę dla pracowników wykwalifikowanych, nigdy nie jest za pózno, aby pomyśleć o LanguageCert IESOL SELT B1. Gotowy do egzaminu już teraz? Dowiedz się, jak zarezerwować egzamin LanguageCert TUTAJ