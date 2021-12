Rynek pracy w UK - ilość zatrudnionych rośnie w REKORDOWYM tempie

Ożywienie na brytyjskim rynku pracy po zakończeniu programu furlough nadal trwa. W zeszłym miesiącu rekordowa ilość 257 000 pracowników znalazło zatrudnienie, jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez ONS.

Jak podaje brytyjski Office for National Statistics liczba pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii w okresie od października do listopada wzrosła o 0,9%. Na "payrollu" znalazło się 257 000 osób w tym czasie, a w sumie liczba osób pracujący wzrosła do 29,4 miliona. Stopa bezrobocia ponownie spadła do 4,2% w ciągu trzech miesięcy (licząc w okresie do października 2021) i mamy do czynienia z najniższym od wiosny 2020 roku wskaźnikiem osób pozostających bez zatrudnienia. ONS podaje, że liczba zatrudnionych osób jest obecnie o 424 000 lub o 1,5% powyżej poziomu obserwowanego przed wybuchem pandemii. Istnieje bardzo wiele solidnych przesłanek, które znajduje swoje potwierdzenie w "twardych liczbach", że rynek pracy na Wyspie wraca do stanu sprzed nastaniem koronawirusa.

Jak wygląda obecnie sytuacja na brytyjskim rynku pracy?

Co więcej, zdaniem ekspertów z ONS "wciąż nie ma oznak", że zakończenie programu Coronavirus Job Retention Scheme (potocznie zwanego po prostu furlough) we wrześniu 2021 miało zasadniczy wpływ na rynek pracy w UK.

Z jednej strony mamy dane dotyczące rekordowego zatrudnienia, a z drugiej strony - rekordową ilość wolnych miejsc pracy. Jak wynika z wyliczeń ONS ilość wakatów zwiększyła się o (rekordowe!) 184 700 w okresie od września do listopada do ogólnej liczby 1,22 miliona. Niemniej, da się zauważyć pewne oznaki łagodzenia kryzysu związanego z brakiem rąk do pracy. ONS odnotował spadek o 80 000 w tej kwestii (miesiąc do miesiąca) i to pierwsza taka sytuacja od lutego 2021.

W rekordowym tempie rośnie ilość osób zatrudnionych, jak i wolnych miejsc pracy

Co czeka nas w przyszłości? Kluczowe dla rynku pracy w UK będą teraz decyzje w sprawie podwyżki stóp procentowych. Decyzja w tej kwestii ma zostać podjęta przez Bank Anglii w najbliższy czwartek 16 grudnia 2021.

Dużą niewiadomą pozostaje również jak mocno rozprzestrzenianie się wariantu Omikron wpłynie na brytyjską gospodarkę. Kanclerz skarbu Rishi Sunak w tej kwestii wezwał Brytyjczyków do uzyskania szczepień przypominających w obliczu rosnących obaw przed ponownym wprowadzeniem restrykcji.