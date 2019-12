Rynek pracy w UK - bezrobocie w Wielkiej Brytanii jest najniższe od 44 lat

Jak wynika z oficjalnych wyliczeń Office for National Statistics w przeciągu trzech ostatnich miesięcy stopa bezrobocia w UK wynosiła 3,8 proc, a poziom zatrudnienia sięgnął 76,2 proc.

Mamy do czynienia z najlepszą sytuacją na rynku pracy od ostatnich 44 lat - jak wynika z wyliczeń ONS liczba osób pracujących jest największa, a stopa bezrobocia najmniejsza od tamtego czasu. W porównaniu z poprzednim kwartałem mieliśmy do czynienia z niewielką zmianą. Liczba osób pozostających bez żadnego zatrudnienia zmalała o 13 tysięcy osób do 1,28 mln, co przełożyło się na spadek bezrobocia z 3,797 do 3,757 proc. Z perspektywy rok do roku również mamy do czynienia ze spadkiem - w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku liczba bezrobotnych jest mniejsza o 93 tys.

Bez wątpienia, te liczby wyglądają dość efektownie, ale niestety prawda o brytyjskim rynku pracy jest o wiele bardziej skomplikowana i nie tak optymistyczna, jakby to wynikało z wyliczeń ONS. Zasadniczo, za rzeczone wzrosty zatrudnienia odpowiada większa aktywność zawodowa kobiet, będąca pochodną zmian wieku emerytalnego, a nie rozwój rynku pracy na Wyspach.

Oprócz tego trzeb zaznaczyć, że wraz ze wzrostem zatrudnienia nie mamy wcale do czynienia ze wzrostem zarobków. Niestety, pracy w UK jest, ale bardzo kiepsko płatna, nierzadko na poziomie minimum wage i bardzo często nie pozwala na życie na normalnym poziomie.

Co więcej, jak wykazują badania oficjalne dane ONS dotyczące zatrudnienia nie pokrywają się z rzeczywistością. Badania prowadzone przez Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Centre for Cities ujawniły, że ogromną lukę w oficjalnych statystykach dotyczących bezrobocia w UK. Aż 3 miliony osób pozostających bez pracy w Wielkiej Brytanii zostało przeoczone w oficjalnych danych. Badań sugerują, że stopa bezrobocia została zaniżona.

Stwierdzono, że przy skorygowaniu wskaźnika aktywności zawodowej, prawdziwa stopa bezrobocia powinna wynosić aż 13,2 proc., a nie 4,6 proc. populacji osób w wieku produkcyjnym, które nie uczą się. Zaproponowany przez OECD nowy wskaźnik aktywności zawodowej nadal nie brałby pod uwagę studentów, emerytów i osób opiekujących się rodziną.