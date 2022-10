Rynek pracy UK - gwałtowny wzrost osób, które rezygnują z pracy, aby opiekować się rodziną

W Wielkiej Brytanii rośnie ilość osób, które rezygnują z pracy zawodowej z powodu konieczności opieki nad członkami swojej rodziny.

Jak wynika z najnowszych badań, ich liczba znajduje się na rekordowym poziomie, najwyższym od maja 2020 roku. Ostatni rok przyniósł trwały wzrost liczby rodziców i opiekunów pozostających w domu po trzech dekadach trendu spadkowego w tej kwestii.

Te twarde dane są bardzo wyraźnym sygnałem dla całego brytyjskiego rynku pracy, który w obecnej chwili charakteryzuje się niskim bezrobociem i rekordową liczbą wakatów. Przypomnijmy, według najnowszych danych opublikowanych przez ONS stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do poziomu wynoszącego 3,5 proc. w ciągu trzech miesięcy poprzedzających sierpień i pozostaje najniższa od lutego 1974 roku. Szacowana liczba ofert zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy do września spadła o 46 000 do poziomu 1 246 000. Mamy co prawda do czynienia z najwyższym spadkiem od połowy 2020, ale nadal liczba dostępnych na rynku ofert wciąż jest blisko rekordowym wartościom.

W perspektywie niedoborów rąk do pracy i niedoborów umiejętności na rynku, wyniki analiz, które przytacza „The Guardian”, zdają się mieć istotne znaczenie. Jak to ujęła zastępca lidera Partii Pracy, Angela Rayner brytyjskie rodziny są „wyceniane i wykluczane z pracy”.

W jakiej kondycji znajduje się brytyjski rynek pracy?

W UK mamy do czynienia z grupą osób liczącą sobie aż 1,75 miliona, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad rodziną. Zdecydowaną większość wynoszącą aż 84% stanowią kobiety. „Odmówiono im dobrej jakości, niedrogiej opieki nad dziećmi, odpowiedniego urlopu rodzicielskiego i dostępu do elastycznej pracy” w ciągu 12 lat rządów Partii Konserwatywnej, jak zaznaczała Rayner.

Dane pokazują, że 43 000 kobiet zrezygnowało z pracy, ze swojej kariery, aby poświęcić się opiece nad rodziną w 2022 roku. Stanowi to 3-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem i część trwałej zmiany w utrzymującym się w UK trendzie. W okresie od czerwca do sierpnia 2022 27,6% kobiet nie pracowało z powodu zobowiązań rodzinnych, w porównaniu ze znacznie mniejszym odsetkiem u mężczyzn, który wyniósł 7,4%.

Wiele osób nie może pozwolić sobie na pracę

Jednak statystyki ONS pokazują, że także coraz większa liczba mężczyzn odchodzi z pracy, także z powodu zobowiązań rodzinnych – 36 000 mężczyzn wypadło z pracy w ciągu ostatniego roku, co stanowi 15% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Jak widać, ta zmiana staje się coraz powszechniejsza i coraz poważniejsza.

„To naprawdę trudna sytuacja dla brytyjskich rodzin, a tym trudniejsza, o ile niższe zarobki może liczyć dane gospodarstwo domowe” - komentowała Angela Rayner w trakcie konferencji zorganizowanej przez Trades Union Congress. „Jeśli twoje dochody już są niewielkie, to próba dopasowania ilości godzin pracy do tego, co możesz przeznaczyć na opłacenie opieki nad dzieckiem, jest prawdziwym wyzwaniem”.

W jakie sytuacji są kobiety będące matkami?

Głos w tej sprawa zabrała także Lauren Fabianski z grupy Pregnant Then Screwed. Z jej analiz wynika, że pracujące matki w Wielkiej Brytanii nadal spotykają się z dyskryminacją (ich odsetek wynosi aż 86%, w przypadku kobiet pracujących elastycznie), a pandemia nie zmusiła wcale firma na Wyspie do przestawienia się na taki model pracy, aby odpowiadał osobom zatrudnionym. Zdaniem Fabianski konieczne są po prostu odpowiednie przepisy prawne, które wymuszą takie zmiany.

„Codziennie na naszych infoliniach zwracają się do nas kobiety, które obawiają się, że będą musiały zrezygnować ze swojej pracy, jeśli nie będą w stanie uzyskać potrzebnej elastyczności do opieki nad dzieckiem. Mamy nadzieję, że wszelkie zmiany, które planuje Labour, w sposób namacalny poprawią ekonomiczną pozycji kobiet w Wielkiej Brytanii” - komentowała przedstawicielka Pregnant Then Screwed.

Czy rząd robi coś, aby poprawić sytuację?

Partia Pracy uruchomiła w zeszłym roku projekt pod szyldem „new deal for working people”, który w swoim założeniu ma zapewnić wszystkim pracownikom prawo do elastycznej pracy od pierwszego dnia pracy, chyba że firma może przedstawić uzasadnione powody do uniemożliwienia realizacji takiego modelu. Oprócz tego Keir Starmer ma złożyć obietnice dotyczące zapewnienia śniadania dla każdego dziecka w szkole podstawowej, co będzie „pierwszym krokiem na drodze do nowoczesnego systemu opieki nad dziećmi”.

