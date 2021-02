Rynek nieruchomości w UK wyhamował na początku roku. Jakie są prognozy na najbliższe miesiące?

Fot. Getty

Na początku 2021 roku brytyjski rynek nieruchomości odnotował wyraźne spowolnienie. W styczniu pojawiło się znacznie mniej nowych ofert, a zainteresowanie wśród kupujących również spadło.

Według najnowszej analizy Royal Institution of Chartered Surveyors (Rics) wyraźnie wyhamował. Stało się tak pomimo faktu, że od początku trzeciego lockdownu działalność agencji nieruchomości mogła być swobodnie kontynuowana.

Rynek nieruchomości w UK zwolnił na początku roku

Miesięczne zestawienie Rics pokazało, że w styczniu 2021 aż o 28% spadło zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców domów i mieszkań w UK. Nagły spadek popytu wydaje się dość zastanawiający, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze siedem miesięcy było okresem regularnych wzrostów.

Z kolei biorąc pod uwagę liczbę nowych ofert sprzedaży nieruchomości w UK spadek w styczniu był jeszcze większy. Według analiz Rics aż o 38% mniej osób decydowało się na wystawienie na sprzedaż domu czy mieszkania. Tutaj również był to pierwszy spadek odnotowany od około siedmiu miesięcy.

Brytyjskie agencje nieruchomości spodziewają się dalszych spadków w najbliższych miesiącach. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się przede wszystkim w przedłużającym się lockdownie i niepewności co do daty jego zakończenia, a więc i co do przyszłości, co powoduje, że wiele firm i stojących za nimi ludzi obawia się o swoje finanse.

Ian Morton, szef agencji nieruchomości Bradburne&Co w St Andrews w Szkocji, powiedział w rozmowie z The Guardian: „Lockdown zniechęca sprzedawców do wystawiania nieruchomości przed złagodzeniem ograniczeń”. Morton zaznaczył także, że dla rynku nieruchomości negatywne jest także zjawisko niechęci do osobistego oglądania nieruchomości przez potencjalnych kupujących, którzy w ostateczności próbują podjąć decyzję o kupnie na podstawie informacji dostępnych online.

Eksperci ostrzegają, że najbliższe miesiące mogą być ciężkie dla rynku nieruchomości w UK. Mniejsza liczba ofert sprzedaży i mniejsze zainteresowanie ze strony potencjalnych kupców prawdopodobnie utrzyma się do czasu pojawienia się jasnych komunikatów w kwestii rozluźniania restrykcji i powrotu do normalności.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!