Rynek nieruchomości w UK - jak bardzo domy na Wyspach zdrożały w październiku 2021?

Fot: Pixabay

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości w UK? Wzrost cen domów w Wielkiej Brytanii ponownie przyspieszył w zeszłym miesiącu. Średnia cena nieruchomości wynosi obecnie 270 027 funtów, jak wynika z danych przedstawionych przez Halifax.

Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii w październiku wzrosły o 8,1%, licząc od początku roku, gdy dynamika wzrostu we wrześniu sięgnęła 7,4%. W perspektywie potencjalnego podniesienia stóp procentowych przez Bank Anglii, co będzie miało kluczowy wpływ na ratę kredytu oraz koszty pożyczki kredytu hipotecznego, analitycy Halifax zwracają uwagę na zbliżające się "ochłodzenie" na rynku. Popyt w nadchodzących miesiącach ma spadać. "Podwyższenie depozytu prawdopodobnie pozostanie główną przeszkodą dla wielu osób przymierzających się do kupna domu. Wpływ na ceny nieruchomości może również ograniczać utrzymująca się podaż na nieruchomości już dostępnych na rynku" - komentował na łamach serwisu informacyjnego BBC Russell Galley, dyrektor zarządzający Halifax.

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w UK?

Październik był czwartym miesiącem z rzędu, w którym ceny domów rosły, zwiększając roczne tempo wzrostu cen do najwyższego poziomu od czerwca. Halifax podaje, że koszt typowego domu wzrósł w październiku o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem, co stanowi podwyżkę o ponad 2500 funtów.

"Jednym z głównych motorów aktywności na rynku mieszkaniowym w ciągu ostatnich 18 miesięcy był wyścig o przestrzeń. Nasi klienci szukali większych nieruchomości, nierzadko w większej odległości od dużych miast" - komentował Galley.

Ile trzeba wyłożyć na własny dom na Wyspach?

Jak sytuacja wygląda w ujęciu regionalnym? W Walii przeciętne ceny nieruchomości wciąż pozostają najniższe (198 880 funtów), ale ich dynamika wzrostu pozostawała najszybsza (12,9%). Z kolei, w angielskim regionie North West, ceny w ciągu roku poszły w górę o 10,4% i osiągnęły średni poziom 205 881 funtów. Rzecz jasna w Londynie mamy do czynienia z kompletnie "innym światem" pod tym względem. Ceny w stolicy są znacznie wyższe, niż w innych częściach kraju i wynoszą 514 907 funtów. Londyn zanotował jednak minimalne tempo wzrostu, wynoszące zaledwie ​0,8%.