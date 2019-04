Rynek nieruchomości w UK - ceny domów w Londynie spadają, ale...

Ceny domów w Londynie spadają. Powodem jest zamieszanie związane z Brexitem, ale według specjalistów od rynku nieruchomości trend ten może się zbyt długo nie utrzymać.

Średnia cena domu w Londynie spadła o 3,8% do przeciętnego poziomu 455 594 funtów w ciągu zaledwie trzech miesięcy od początku roku do marca 2019 w porównaniu z tym samym okresem w 2018 roku. Tym samym mamy do czynienia z największym spadkiem cen na rynku nieruchomości pod tym względem od czasów kryzysu finansowego z 2009 roku, przez który wartość domów spadła średnio o 18 182 funtów. Pytanie tylko czy mamy do czynienia z zapowiedzią długotrwałego trendu czy tylko z "chwilowym" wyskokiem?

Warto dodać, że mamy do czynienia z siódmym kwartałem z rzędu, w którym ceny nieruchomości idą w dół. Ostatni raz poszły w górę na wiosnę 2017 roku.

- Było niemal nieuniknione, że niepewność związana z Brexitem obniży ceny nieruchomości, zwłaszcza że wielu inwestorów w obliczu zbliżającej się daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych przyjęła strategię na przeczekanie - komentował Guy Gittins z Chestertons. Trudno więc nie wiązać ostatnich wydarzeń związanych z Brexitem z obecną sytuacją na rynku.

- Jednakże, zaobserwowaliśmy bardzo pracowity początek roku, z gwałtownym wzrostem liczby rejestracji, przeglądów ofert kupujących, co odzwierciedla stłumiony popyt i sugeruje, że ceny są teraz na poziomie, gdy kupujący czują się komfortowo. Uważam, że obecny spadek to tylko przejściowy trend i gdy pojawi się tylko większa jasność co do Brexitu ceny wzrosną - kończył Gittins. Wtóruje mu Jonathan Hopper z Garrington Property Finders, który widzi, że w tej chwili to kupujący mają większy wpływ na kształt rynku.