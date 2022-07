Rynek nieruchomości w UK - ceny domów nadal idą w górę

Bez względu na szalejącą inflacje, bez względu na rosnące koszty życia, polityczną zawieruchą i wojnę na Ukrainie, jak ceny domów w UK szły w górę, tak idą dalej w górę. W czerwcu 2022 padł nowy rekord w tym względzie.

Według danych Halifax średnia cena domu w Wielkiej Brytanii osiągnęła w czerwcu 294 845 funtów, po wzroście o na poziomie 1,8% w skali miesiąc do miesiąca (największym od 2007 roku). Eksperci od rynku nieruchomości sądzili, że kryzys w UK wynikający z rosnących kosztów życia sprawi, że popyt zostanie osłabiony, ale nic z tego. Sytuacja się nie zmieniła - niewielka ilość nieruchomości dostępnych na sprzedaż nadal winduje ceny na rynku. Klienci nie boją się kupować większych domów, a analitycy Halifaxu (znowu!) wieszczą, że wręcz szalone tempo idących w górę cen nieruchomości w najbliższym czasie nieco spowolni.

Do tej pory rynek mieszkaniowy był w dużej mierze odizolowany od rosnących kosztów utrzymania. Wynika to z tego, że jego skutki najbardziej odczuwają osoby o niższych dochodach, które zazwyczaj są mniej aktywne w kwestii kupowania nowych domów. Z kolei "osoby lepiej zarabiające prawdopodobnie będą w stanie wykorzystać dodatkowe środki zaoszczędzone podczas pandemii", aby zainwestować w nowy dom, jak komentował na łamach BBC dyrektor zarządzający Halifax, Russell Galley.

Ceny domów w UK ciągle rosną

Ceny domów wzrosły o 13% w ciągu roku do czerwca, co według Halifaxa było najwyższym wskaźnikiem od końca 2004 roku. Popyt na większe, wolnostojące domy podniósł ceny tych nieruchomości o 13,9% w ciągu ostatniego roku w porównaniu do 7,6% wzrostu w przypadku mieszkań.

Halifax spodziewa się jednak, że „zwiększona presja na budżety gospodarstw domowych spowodowana inflacją i wyższymi stopami procentowymi powinna mieć większy wpływ na rynek mieszkaniowy, biorąc pod uwagę wpływ, jaki ma to na przystępność cenową”. "Spowolnienia wzrostu cen domów nadal należy się spodziewać w nadchodzących miesiącach" - podsumował Galley.

Przypomnijmy, Bank Anglii ogłosił serię podwyżek stóp procentowych w ostatnich miesiącach, próbując powstrzymać gwałtownie rosnącą inflację, podnosząc oprocentowanie kredytów hipotecznych dla niektórych kredytobiorców.

Ile kosztuje dom w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji?

Irlandia Północna odnotowała największy wzrost cen domów. Jest in na poziomie 15,2% w ciągu roku do czerwca, co daje średnią do 187 833 funtów. Walia również odnotowała gwałtowny wzrost, nieco tylko mniejsz, bo o 14,3% do średniej ceny 219 281 funtów. Średnia cena domu w Szkocji również osiągnęła nowy rekord, wzrastając w ciągu roku o 9,9% do 201 549 funtów przebijając po raz pierwszy w historii granicę 200 000 funtów.

