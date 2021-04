Rynek nieruchomości kwitnie, a polskie materiały budowlane cieszą się ogromną popularnością w UK

W Wielkiej Brytanii mamy obecnie do czynienia z rozkwitem rynku nieruchomości. Coraz więcej osób kupuje domy i mieszkania za sprawą programów pomocowych rządu. Przekłada się to także na wzmożony popyt na materiały budowlane, w tym na polskie produkty, które cieszą się coraz większą popularnością na Wyspach.

Dzięki pomocy brytyjskiego rządu związanej z zakupem nieruchomości na Wyspach (m.in. zwolnienie ze Stamp Duty), coraz więcej mieszkańców UK korzysta z okazji i decyduje się na zakup domu lub mieszkania. To natomiast przyczynia się do wzrostu cen samych nieruchomości, które w marcu podskoczyły o 1,1 proc. w porównaniu do lutego i osiągnęły dość wysoki pułap 254 606 funtów.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zwiększone zainteresowanie kupnem domów i mieszkań na Wyspach jest zwiększające się od początku tego roku poczucie bezpieczeństwa inwestorów, za co odpowiada spadek liczby zachorowań oraz sprawny przebieg masowych szczepień, i przede wszystkim stopniowe ożywianie gospodarki.

Ale to nie wszystko, ze względu na rekomendowaną pracę zdalną nastąpiło mniejsze przywiązanie do lokalizacji w ciągu ostatniego roku, dlatego wielu mieszkańców Wysp postanowiło zmienić swoje miejsce zamieszkania i zdecydowało się na zakup domu np. na wsi, gdzie panuje mniejsze zagęszczenie.

Interesujące jest również to, że przez sam fakt, iż miliony osób spędzają od ponad roku większość swojego czasu w domach, częściej decydują się także na remonty, aby zwiększyć komfort swojego mieszkania i pracy jednocześnie. To z kolei kieruje ich na zakupy do hurtowni budowlanych, gdzie szukają nowych możliwości ulepszenia swojej przestrzeni domowej.

Ruch na rynku nieruchomości zwiększa popyt na materiały budowlane

Wraz ze zwiększonym popytem na rynku nieruchomości, z wiadomych względów rośnie też popyt na materiały budowlane i wykończeniowe. W ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł również import materiałów budowlanych do 44 proc. – jak wynika z danych ONS - a przy mniejszym eksporcie na poziomie 28 proc., mamy do czynienia z widocznym zapotrzebowaniem na brytyjskim rynku na produkty budowlane z zagranicy, z czego między innymi korzystają eksporterzy z Polski. Co ciekawe dzięki dobrej jakości i konkurencyjnym cenom, coraz popularniejsze na rynku stają się polskie materiały budowlane.

Coraz popularniejsze polskie materiały budowlane

O wzrost zainteresowania polskimi materiałami budowlanymi i przyczynę takiego stanu rzeczy postanowiliśmy zapytać Adama Sokołowskiego, właściciela polskiej hurtowni budowlanej na Wyspach POLBUD, który w branży działa od wielu lat. Jak zatem sytuacja wygląda od strony praktycznej?

Obecnie brytyjski rynek nieruchomości przeżywa prawdziwy rozkwit. Mamy do czynienia z ogromnym popytem na domy i mieszkania, co jednocześnie wpływa na rosnące zapotrzebowanie na artykuły budowlane. Jako właściciel działającej na Wyspach hurtowni budowlanej zauważył Pan większe zainteresowanie zakupem artykułów? Jeśli tak, to najczęściej jakich?

Większy ruch w branży remontowo-budowlanej jest spowodowany obecną sytuacją i globalną pandemią. Zeszłoroczne światowe zamknięcie branży turystycznej spowodowało zwiększenie wydatków na cele remontowe. Wiosną poprzedniego roku odnotowaliśmy kilkukrotnie większą sprzedaż impregnatów do płotów i lakierów do mebli ogrodowych (u nas posiadamy firmę Drewnochron). Natomiast w późniejszym okresie głównymi produktami były gładzie (firmy: Atlas, Megaron, Knauf) i farby (Beckers, Tikkurila) oraz glazura i terakota (firmy Parzdyz, Tubadzin, Opoczno, Konskie).

Polskie materiały budowlane cieszą się dużą popularnością w Wielkiej Brytanii. Co według Pana jest powodem tego, że to polskie marki są tak cenione przez mieszkańców Wysp?

Jakość polskich materiałów budowlanych wzorowana jest na markach niemieckich uważanych za jedne z najlepszych w Europie. Nasi rodacy, jak również inni imigranci z Europy Wschodniej znają i bardzo cenią sobie polskie marki budowlane. Pracowali na tych materiałach u siebie w kraju i mogą gwarantować najwyższą jakość wykonywanych przez siebie usług remontowych. Do wysokiej jakości polskich produktów budowlanych przekonują się również rdzenni mieszkańcy Wielkiej Brytanii, o czym również decyduje konkurencyjna cena w porównaniu z lokalnymi markami.

Wysokiej jakości materiały budowlane i dekoracyjne z Polski oraz meble i sofy w dostępnych cenach oferuje polska Hurtownia Budowlana Polbud z Peterborough.