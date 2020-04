Ryanair zwróci pieniądze za odwołany lot dopiero, gdy "kryzys związany z koronawirusem się skończy"

Linie lotnicze Ryanair przynajmniej części swoich klientów odmówili zwrotu pieniędzy za bilety na odwołane z powodu pandemii i lockdownu. Kiedy rozpoczną się zwroty? Kiedy "kryzys związany z koronawirusem się skończy" - oświadczył irlandzki przewoźnik.

Wszyscy ci, którzy mieli zaplanowaną podróż samolotem Ryanaira w ostatnim lub najbliższym czasie mają problem - jeśli jeszcze nie otrzymali zwrotu należności za bilet to długą mogą na nią poczekać. Jak czytamy na łamach portalu "The Evening Standard" najpopularniejsze tanie linie w Europie miały przekazać pasażerom (a przynajmniej ich części!), że refundacja pieniędzy za odwołane loty będzie miała miejsce dopóki wtedy, gdy "kryzys związany z koronawirusem się skończy".

W zamian za zwrot pieniędzy Ryanair zaproponował swoich klientom vouchery na równowartość biletu za odwołany lot do wykorzystania w późniejszym terminie. Jeśli jednak nie chcą przyjąć rekompensaty w takiej formie i chcą po prostu, zgodnie z obowiązującym prawem odzyskać pieniądze to muszą uzbroić się w cierpliwość. W dodatku siły przerobowe firmy ze względu na lockdown nie są optymalne - w wielu przypadków rozpatrzenie wniosków o zwrot pieniędzy trwa po prostu dłużej...

CZYTAJ TEŻ: Michael O’Leary: Jeśli po zniesieniu lockdownu samoloty będą mogły zabierać tylko połowę pasażerów, to Ryanair nie wróci do latania

Prawo brytyjskie i regulacje unijne wyraźnie stanowią, że linie lotnicze muszą w całości zwrócić pieniądze swoim klientom w ciągu 14 dni, jeśli ich podróż zostanie odwołana. Nie ma tu żadnych wyjątków, nie ma tu żadnej taryfy ulgowej - jeśli Ryanair lub jakakolwiek inna linia lotnicza zwleka z rekompensatą po prostu łamie prawa.

Inna sprawa, że kondycja finansowa firmy kierowanej przez Micheala O`Leary`ego nie jest najlepsza. W chwili obecnej Ryanair korzysta z pomocy irlandzkiego rządu w ramach Irish Temporary Wage Subsidy Scheme, programu podobnego do tego, który obowiązuje w UK. Tanie linie tną wynagrodzenia niektórym pracownikom, a część wypłat dla pilotów i personelu pokładowego jest pokrywana przez rząd.

GORĄCY TEMAT: EasyJet JUŻ rozpoczął wyprzedaż biletów na Wielkanoc 2021 - ceny zaczynają się od 14.99£!

Klientów Ryanaira, którzy zapłacili za bilet, nie obchodzą jednak kłopoty irlandzkiego przewoźnika. Chcą odzyskać swoje pieniądze. Po prostu! Niektórzy na zwroty musieli czekać nawet do pięciu tygodniu i nie obeszło się bez bombardowania biura obsługi klienta kolejnymi maila i telefonami. Na Twiterze nie brakuje głosów oburzenia.

"Co to za bzdury? @Ryanair - cztery tygodnie po tym, jak już poprosiłem o zwrot pieniędzy piszecie mi, że nie mam prawa do własnych pieniędzy?", "To absolutnie bezwstydne! Trzymacie pieniędzy ludzi w środku pandemii, gdy stracili pracę i mają problemy finansowe", "Oddajcie mi po prostu moje pieniądze!" - to tylko kilka z cytatów.

A jak to wygląda u Was? Macie problemy ze zwrotem pieniędzy od Ryana? Zaproponowano Wam voucher? Czekamy na Wasze opinie i komentarze na naszym profilu na FB!