Ryanair zwiększa liczbę lotów i krytykuje brytyjski rząd za ostrzeżenia dotyczące rezerwacji wakacyjnych

O'Leary jest optymistycznie nastawiony do lotów w wakacje i jest pewien sukcesu programu szczepień.

Ryanair ma optymistyczne podejście do planów wakacyjnych i zapowiedział, że do lipca zamierza zwiększyć liczbę swoich lotów do 80 proc. z harmonogramu sprzed pandemii. Ponadto szefostwo irlandzkich linii krytykuje brytyjski rząd za ostrzeżenia dotyczące rezerwacji lotów na wakacje.

Brytyjski rząd ostrzegł mieszkańców Wysp, że jest jeszcze za wcześnie na planowanie wyjazdów zagranicznych na wakacje, gdyż sytuacja epidemiczna nie jest jeszcze na tyle stabilna, aby mieć pewność, iż możliwe będzie zniesienie obowiązujących restrykcji zgodnie z podanym wcześniej terminarzem.

Ryanair zwiększa liczbę lotów

Ryanair postanowił do lipca zwiększyć liczbę lotów do 80 proc. z harmonogramu obowiązującego jeszcze przed pandemią, a dyrektor wykonawczy linii skrytykował brytyjski rząd za ostrzeżenia dawane mieszkańcom Wysp w kwestii wakacyjnych wyjazdów zagranicznych.

Michael O’Leary powiedział, że jest „pewny” tego, iż Brytyjczycy będą mogli „udać się na europejskie plaże” i że Ryanair będzie miał „dobre lato” dzięki brytyjskiemu i unijnemu programowi masowych szczepień.

Tanie linie poinformowały, że od kwietnia do lipca uruchomią 50 proc. swoich lotów z harmonogramu obowiązującego jeszcze przed pandemią, a następnie zwiększą ich liczbę do 80 proc. między lipcem i sierpniem, lub nawet do 90 proc. jeśli będzie odpowiednie zapotrzebowanie.

O’Leary jest pewien wakacji

W czasie konferencji prasowej w środę O’Leary stwierdził, że statystyki dotyczące szczepień usprawiedliwiają poluzowanie restrykcji dotyczących podróży. W poniedziałek prawie 45 proc. dorosłych osób w UK otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, jednak proporcja zaszczepionych obywateli UE jest znacznie niższa.

O’Leary powiedział, że nie rozumie, dlaczego przy obecnym sukcesie programu szczepień w UK, gdy 80 proc. populacji Wysp zostanie zaszczepiona do końca maja, podnoszony jest jeszcze przez polityków argument dotyczący wstrzymania się z podróżowaniem na europejskie plaże.

Nowe trasy Ryanaira

Irlandzkie linie poinformowały także o utworzeniu 26 nowych tras m.in. z lotnisk w Edynburgu, Liverpoolu, Birmingham czy London Stansted. Ponadto Ryanair wrócił po 11 latach przerwy do latania z i do lotniska Belfast City.