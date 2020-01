Ryanair został zmuszony do wypłacenia pasażerom odszkodowania za odwołany lot z powodu strajków

Na podstawie decyzji belgijskiego sądu wydanej pod koniec grudnia, linie lotnicze Ryanair zostały zmuszone do wypłaty odszkodowania dwóm pasażerom, którym odwołano lot z powodu strajku. Po wyroku stwierdzono, że „pętla wokół Ryanaira coraz bardziej się zaciska”.

Niedawno pisaliśmy o wynikach badania firmy AirHelp, według których Ryanair odrzuca bezprawnie prawie 100 proc. skarg dotyczących odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Teraz z kolei zapadł wyrok w sprawie irlandzkich linii lotniczych, które zostały zmuszone przez belgijski sąd do wypłaty odszkodowania dwóm holenderskim pasażerom, którym odwołano lot z powodu strajku w Ryanairze.

Reprezentowani przez holenderskie biuro dwaj klienci Ryanaira, którym odwołano lot 22 lipca 2018 roku z belgijskiego Charleroi do hiszpańskiego miasta Santander, otrzymają odszkodowanie od irlandzkich linii.

Sprawa należy do nietypowych, gdyż Ryanair zawsze odmawia wypłaty odszkodowań w przypadku strajków tłumacząc to „nadzwyczajnymi” okolicznościami. Argument ten został jednak odrzucony przez sąd w Charleroi, który orzekł, że „strajk jest integralną częścią działalności Ryanaira”.

W związku z wyrokiem sądu Ryanair musi zapłacić 500 euro odszkodowania każdemu z dwójki pasażerów, którzy wnieśli skargę. Organizacja Test Achats apeluje w związku z tym do wszystkich klientów Ryanaira, których loty zostały odwołane lub opóźnione w wyniku strajków między 25 a 26 lipca, 10 sierpnia i 28 września 2018 roku do przyłączenia się do wspólnej akcji i domagania się od linii odszkodowania.

- Pętla wokół Ryanaira coraz bardziej się zaciska - poinformowała organizacja po wydanym przez belgijski sąd wyroku na korzyść pasażerów.

Jak powiedziała Paloma Salmeron, ekspertka z AirHelp ds. praw pasażera:

- Proces składania skarg może wyglądać na względnie prosty, jednak w praktyce prowadzi do odrzucenia wielu roszczeń ze strony pasażerów, a – jak pokazują nasze badania – w wielu przypadkach są to bezprawne odmowy. Pasażerowie, których skarga dotycząca odwołanego lub opóźnionego lotu została odrzucona, mogą podjąć działania prawne i złożyć odwołanie od decyzji linii lotniczych.

Paloma z AirHelp zaleca, aby pasażerowie zebrali jak najwięcej dowodów dotyczących odwołania lub opóźnienia ich lotu, gdyż są one bardzo przydatne w całej procedurze odszkodowawczej.

Jeśli odwołano Twój lot, domagaj się odszkodowania. Sprawdź, jak to zrobić>>

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.

