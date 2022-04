Ryanair zgubił bagaż Brytyjki, która musiała spędzić urlop bez swoich rzeczy i leków

Wszystko przez to, że Ryanair zgubił jej bagaż.

Personel Ryanaira nadal szuka zgubionego bagażu Brytyjki, która 2 kwietnia udała się w podróż z Manchesteru do Mediolanu ze swoim partnerem. 30-letnia księgowa, która mieszka na stałe w Manchesterze w Didsbury, została zmuszona do spędzenia swojego 5-dniowego urlopu we Włoszech bez większości swoich rzeczy, w tym niezbędnych leków.

W przedostatnim dniu swojego pobytu we Włoszech 30-letnia Brytyjka zobaczyła swoją walizkę na zdjęciu w artykule w „Manchester Evening News” o szeregu przypadków rzekomo „porzuconych” bagaży w hali lotniska. Wtedy też dowiedziała się, że jej walizka tak naprawdę nawet nie opuściła Manchesteru.

Zgubiony bagaż w Ryanairze

Kobieta miała nadzieję na to, że odzyska swój bagaż po powrocie z Mediolanu do Manchesteru, jednak gdy tylko wylądowała na lotnisku, powiedziano jej, że nadal nie można zlokalizować jej walizki.

Jak się okazało, jeszcze przed wylotem do Mediolanu, Brytyjka wraz ze swoim partnerem skorzystali z samoobsługowej odprawy bagażowej, gdzie drukuje się i przyczepia własne etykiety przed oddaniem walizek przed wejściem na pokład.

Gdy para przybyła do Mediolanu, jedynie partner 30-latki dostał swój bagaż. Ona zgłosiła pracownikom lotniska zaginięcie swojej walizki. Wtedy dowiedziała się, że najprawdopodobniej jej bagaż wciąż jest w Manchesterze.

Wakacje bez bagażu

W walizce Brytyjki znajdowały się leki na nadciśnienie, których nie mogła brać przez 5 dni pobytu we Włoszech. 30-latka powiedziała o tym, jak Ryanair zepsuł jej urlop przez zgubienie bagażu:

- To było okropne. Mój pierwszy wyjazd z chłopakiem i praktycznie nie miałam ze sobą żadnych rzeczy. Powiedziałam im o moich lekach, ale nie miałam pojęcia, jak mogę zdobyć receptę, więc po prostu musiałam się bez nich obejść. Nie miałam też ubrań, przyborów toaletowych, kosmetyków do makijażu. Miałem kilka ubrań w bagażu podręcznym, ale musiałem kupić więcej. Zwłaszcza, że ​​kelner wylał Aperol Spritz na moją jedyną zapasową parę spodni! Oznaczało to, że po prostu nie mogłam się cieszyć urlopem tak, jak powinnam.