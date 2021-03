Ryanair zapowiedział wprowadzenie odpowiednika "paszportów covidowych" pozwalających na latanie po Europie

Dyrektor generalny Ryanair, Michael O'Leary, zapowiedział, że tani irlandzki przewoźnik wprowadzi do swojej mobilnej aplikacji narzędzie umożliwiające pasażerom przesyłanie świadectw szczepień i negatywnych testów na koronawirusa.

W ten sposób najpopularniejsza niskokosztowa linia lotnicza w Europie ma umożliwić swoim klientom szybsze i sprawniejsze powrócenie do (w miarę) normalnego latania samolotami. Przypomnijmy, zeszłym tygodniu Komisja Europejska oświadczyła, że ​​wprowadzenie systemu "szczepionkowych paszportów" zajmie około trzech miesięcy. O`Leary nie chce czekać tak długo. Przemawiając wczoraj rano na parlamentarnej komisji ds. transportu szef Ryanaira zaznaczył, że obawia się wprowadzenie takich regulacji na szczeblu międzynarodowym zajmie po prostu zbyt wiele czasu. I postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.

Ryanair chce wprowadzić "własną" wersję "paszportów covidowych"

"Nie jesteśmy wielkim zwolennikiem idei paszportu szczepionkowego, w tym sensie, że a to być jakiś dokument wydawany przez rząd i uznawany przez społecznością międzynarodową" - przyznawał O`Leary. "Moim zdaniem takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone wystarczająco szybko. W naszej aplikacji uruchomimy specjalne narzędzie, dzięki któremu pasażerowie będą mogli przesłać zaświadczenie o szczepieniach lub negatywne testy PCR. Dzięki temu powinni mieć możliwość swobodnego podróżowania" - uzupełnia szef Ryanaira.

Micheal O`Leary w krytyczny sposób odniósł się również do pomysłu uruchomienia specjalnego rządowego zespołu Global Travel Taskforce, który w swoich założeniach ma pracować propozycjami ponownego uruchomienia podróży międzynarodowych. "Nie sądzę, żeby tego typu rządowe inicjatywy mogły cokolwiek osiągnąć. Jak wszyscy wiecie, jeśli chcesz coś spowolnić w Izbie Gmin, to tworzysz grupę zadaniową" - dodawał z przekąsem. "Departament Transportu istnieje po to, aby podejmować decyzje dotyczące transportu, a nie tworzyć grupy zadaniowe" - puentował.

Michael O`Leary nie chce czekać na inne rozwiązania, bierze sprawy w swoje ręce

Przypomnijmy, władze Ryanaira zapowiedziały, że będą obniżać ceny biletów, aby zachęcić klientów do latania. Szef irlandzkiego przewoźnika, Michael O’Leary, powiedział, że ma nadzieję, że jeszcze tego lata uda się przywrócić 60-70 proc. przeciętnej liczby lotów.

Informacja o obniżce cen biletów lotniczych pojawiło się w momencie, gdy irlandzki przewoźnik ogłosił, że w lutym 2021 odnotował rekordowo niską liczbę pasażerów, obsługując zaledwie pół miliona osób. Dla porównania, również w lutym, ale rok temu, Ryanair obsłużył 10,5 miliona pasażerów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Ryanair obniży ceny biletów, by zachęcić klientów do latania. Kiedy bilety lotnicze będą tańsze?" i tam właśnie odsyłamy po wszelkie szczegóły.