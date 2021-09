PILNE: Ryanair "zagroził" likwidacją lotów z Polski. Michael O’Leary napisał list do premiera Morawieckiego

Dlaczego Ryanair napisał do premiera Morawieckiego o groźbie likwidacji lotów z Polski?

Michael O’Leary wystosował list do premiera Polski Mateusza Morawieckiego, w którym pisze o groźbie wycofania samolotów Ryanaira z polskich lotnisk. Co tak bardzo oburzyło szefa irlandzkich linii lotniczych i czy naprawdę Ryanair przestanie latać z i do Polski?

Jak poinformował port lotniczy w Gdańsku, szef Ryanaira nie zgadza się z nowymi opłatami lotniskowymi, które od przyszłego roku mogą uderzyć w linie lotnicze, pasażerów oraz lotniska regionalne w Polsce (czyli we wszystkie lotniska poza warszawskim lotniskiem Chopina). Dodatkowo, prezes irlandzkich linii lotniczych wskazał, że moment na podwyżki opłat lotniskowych jest obecnie bardzo zły - ze względu na gigantyczne straty finansowe branży lotniczej, spowodowane pandemią. Swoje oburzenie i protest Michael O’Leary wyraził w liście skierowanym do polskiego premiera Mateusza Morawieckiego.

Ryanair "grozi" likwidacją lotów z Polski

Szef Ryanaira poinformował w liście, że w konsekwencji wzrostu opłat lotniskowych, przewoźnik może być zmuszony do likwidacji wielu połączeń lotniczych oraz miejsc pracy na lotniskach regionalnych w Polsce. Gdańskie lotnisko, które jest jednym z lotnisk regionalnych, obawia się spadku liczby lotów nawet o 30 proc. Zagrożonych jest wiele połączeń między Gdańskiem i innymi polskimi lotniskami a brytyjskimi lotniskami regionalnymi takimi, jak: London-Stansted, Belfast, Birmingham, Bristol, Edynburg, Leeds-Bradford, Manchester, Newcastle.

W liście do premiera Morawieckiego, cytowanym przez portal gdańskiego lotniska, czytamy między innymi:

„Linie lotnicze nie będą w stanie ponosić takich zwiększonych kosztów. Również polscy konsumenci nie są gotowi, aby pokrywać takie koszty w formie wyższych opłat za przeloty. Zagrozi to rentowności komercyjnej marginalnych tras w Polsce, z których większość łączy regionalne porty lotnicze. Wynikiem tego będzie utrata siatki połączeń, lokalnych miejsc pracy i powiązanych korzyści gospodarczych. Przeniesienie potencjału linii lotniczych z Polski będzie oznaczało jego relokację na trasy w innych krajach Europy Środkowej, dając im przewagę ekonomiczną nad Polską w okresie, gdy regiony konkurują o turystów i inwestycje zewnętrzne”.

Przypomnijmy, że z początkiem 2022 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zamierza podnieść opłaty lotniskowe, związane z obsługą startów i lądowań samolotów. Opłaty mogą wzrosną nawet o 70 proc. Linie lotnicze, biura podróży i Związek Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) są zdecydowane przeciwne tak dużym podwyżkom, które mogą przełożyć się nie tylko na wzrost kosztów ponoszonych przez lotniska i przewoźników, ale również na wzrost cen biletów lotniczych.