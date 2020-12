Ryanair wznawia loty do UK i Irlandii z lotniska w Łodzi

Tanie linie lotnicze Ryanair wznawiają regularne połączenia z UK i Irlandią na łódzkim lotnisku imienia Władysława Reymonta. Od przyszłego czwartku będziemy mogli polecieć do Dublina, a od piątku - na Stansted.

Przypomnijmy, ze względu na na lockdown wprowadzony w Wielkiej Brytanii i w Irlandii wszelkie połączenia na Wyspy z Portu Lotniczego im. Reymonta w Łodzi były zawieszone od połowy listopada. Rejsowe lotu do Londynu, East Midlands i Dublina nie odbywały się, ale już niedługo sytuacja ta ulegnie zmianie. W miniony weekend oficjalnie potwierdzono, że regularne połączenia lotnicze Łodzi z UK i Irlandią zostaną przywrócone.

"Ze względu na liczne pytania o możliwość przylotu na święta z Anglii i Irlandii oraz wylotu na święta z Łodzi do Anglii i Irlandii informujemy, że Ryanair wznawia loty w czwartek 17 grudnia. Pierwszy lot zaplanowano do Dublina na godz. 18:05 (czasu lokalnego)" - podano w oficjalnym komunikacie lotniska, który pojawił się na jego profili na Facebooku. W dzień później ruszą połączenia do Londyn Stansted (godz. 10:45) i East Midlands (godz. 15:25).

Lotnisko w Łodzi wznawia latanie na Wyspy

Jak wygląda rozpiska lotów na okres przedswiąteczny?

17 grudnia – Dublin (godz. 18.05)

18 grudnia – Londyn Stansted (10.45) i Nottinghan/East Midlands (godz. 15.25)

20 grudnia – Londyn Stansted (12.25) i Dublin (14.15)

21 grudnia – Nottinghan/East Midlands (9.55) i Londyn Stansted (17.50)

23 grudnia – Londyn Stansted (14.55)

24 grudnia – Dublin (10.45) i Londyn Stansted (11.30)

Bilety na połączenia Ryanaira zaczynają się od 38 złotych

"Bilety do Londynu, Dublina i Nottingham/East Midlands można kupić w cenie od 38 zł (w dwie strony!) na www.ryanair.com. Osoby przylatujące z Anglii i Irlandii do Polski nie muszą przechodzić kwarantanny, ani okazywać negatywnego testu na COVID-19" - czytamy dalej.

Warto również przypomnieć w tym miejscu, że od 15 grudnia pasażerowie wylatujący z Polski do Anglii będą mogli skrócić obowiązkową kwarantannę z 14 do10 lub nawet 5 dni. W piątym pełnym dniu po przylocie wystarczy wykonać test na Covid-19 w laboratorium autoryzowanym przez brytyjski rząd i jeśli okaże się, że jego wynik jest negatywny nie musimy poświęcać kolejnych 5 dni na dalszą izolacje.

