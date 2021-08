Ryanair likwiduje wszystkie loty z Irlandii Północnej. Znikną 3 połączenia z Polską

Znikną trzy trasy do Polski.

Fot. Getty

Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły, że w najbliższym czasie wycofają wszystkie loty z Irlandii Północnej. Redukcja obejmie między innymi trzy trasy do Polski. Skąd tak radykalny krok Ryanaira?

Tanie linie lotnicze Ryanair planują wycofać się całkowicie z Irlandii Północnej. Zlikwidowane zostaną wszystkie loty z lotnisk z Belfast City i Belfast International. Wcześniej irlandzki przewoźnik wycofał się z Derry.

Ryanair likwiduje wszystkie loty z Irlandii Północnej

Za swoją decyzję o wycofaniu się z Irlandii Północnej Ryanair wini rządowe opłaty pasażerskie, a także brak jakiejkolwiek inicjatywy w zakresie naprawy pandemicznych szkód obu lotnisk w Belfaście.

W oświadczeniu wydanym przez Ryanaira we wtorek napisano:

„Z powodu odmowy przez rząd Wielkiej Brytanii zawieszenia lub zmniejszenia APD [Air Passenger Duty] oraz braku inicjatywy poprawy sytuacji covidowej obu lotnisk w Belfaście, tej zimy Ryanair zawiesi połączenia z lotnisk Belfast Internarional i Belfast City od końca letniego sezonu w październiku, a loty zostaną przeniesione na tańsze lotniska w innych miejscach w Wielkiej Brytanii i Europie na zimowy rozkład lotów, który rozpoczyna się w listopadzie”.

Znikną 3 trasy z Irlandii Północnej do Polski

Decyzja Ryanaira oznacza, że najpóźniej do 30 października z rozkładu lotów znikną trzy połączenia z Polską z lotniska Belfast International. W sezonie zimowym niedostępne będą trasy Belfast-Kraków, Belfast-Warszawa i Belfast-Gdańsk. Do końca października wycofane zostaną też trasy z lotniska Belfast International do Mediolanu, Alicante oraz Malagi.

Z kolei z lotniska Belfast City Ryanair wycofa się już 12 paździenika. Tego dnia z rozkłady lotów zniknie osiem połączeń, obejmujących następujące destynacje: Alicante, Barcelona, Faro, Ibiza, Majorka, Malaga, Mediolan i Walencja.