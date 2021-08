Ryanair wycofuje się lotniska Southend - co z lotami zarezerwowanymi na sezon zimowy?

Jeszcze w tym roku Ryanair przestanie latać z londyńskiego lotniska Southend. Czym spowodowana jest ta decyzja? Co będzie z lotami irlandzkich linii zaplanowanymi na sezon zimowy?

Port lotniczy Londyn-Southend to międzynarodowe lotnisko położone na obrzeżach Southend-on-Sea, w hrabstwie Essex w Anglii, zlokalizowane około 58 km od centrum Londynu. W czerwcu 2018 roku Ryanair ogłosił otwarcie swojej bazy w Southend. Pierwotnie zakładano, że będą tu stacjonowały trzy maszyny, które w przeciągu tygodnia obsłużą 55 lotów do 13 destynacji. W kwietniu 2019 roku baza taniego irlandzkiego przewoźnika rozpoczęła swoje funkcjonowanie, a ostatecznie latała do ośmiu krajów na 16 trasach. Wśród miejsc docelowych nie było żadnego lotnisk w Polsce. Ryanair na Southend rywalizował między innymi z easyJet, które również założyło tu bazę, a także z Aer Lingus i WizzAirem.

Ryanair wycofuje się z londyńskiego Southend

Teraz, zgodnie z zapowiedziami, jesienią 2021 roku baza Ryanaira zostanie zamknięta. Konkretnie, zaprzestanie działalności na lotnisku London Southend będzie miało miejsce w dniu 1 listopada 2021.

Powodem takiej decyzji jest kryzys w branży lotniczej wywołany globalną pandemią koronawirusa, a Ryanair nie jest ani jedyną, ani pierwszą linią, która wycofuje się z Southend. Gdy w Wielkiej Brytanii został ogłoszony pierwszy lockdown, węgierski WizzAir najpierw zrewidował swój harmnogram, a z czasem całkowicie zaprzestał realizowania jakichkolwiek połączeń. 17 sierpnia 2020 roku easyJet ogłosił zamknięcie swojej bazy, a jego ostatni lot miał miejsce 31 sierpnia 2020.

Czym spowodowana jest decyzji irlandzkich linii?

W chwili obecnej z lotniska z Essex latają wyłącznie maszyny Ryanair i realizują połączenia do kilku miast europejskich (Alicante, Bukaresztu, Faro, Malagi, a także sezonowo na Korfu, Palma de Mallorca, do Brest i Reus). Do 1 listopada 2021 wszystkie zostaną wycofane. Nie wiadomo jeszcze, czy loty zarezerwowane na sezon zimowy zostaną anulowane, czy zrealizowane z innego lotniska.